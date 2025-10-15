HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Thêm đường bay thẳng Hà Nội - New Delhi

Yến Anh

(NLĐO)- Đường bay thẳng mới giữa Việt Nam và Ấn Độ mở ra cơ hội phát triển du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa song phương

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng du khách Ấn Độ đến Việt Nam năm 2024 tăng trưởng ấn tượng gần 300% so với trước thời điểm COVID-19. Mỗi năm, lượng khách Ấn tăng trung bình 35% mỗi năm, đặc biệt tại các điểm đến như Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Hà Nội và TP HCM.

Thêm đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi - Ảnh 1.

Việt Nam là điểm đến yêu thích của nhiều du khách Ấn Độ

Ngày 20-12-2025 tới, chiếc Airbus A321neo hiện đại của hãng hàng không Indigo sẽ cất cánh từ Hà Nội, đánh dấu chuyến bay đầu tiên trên đường bay khứ hồi Hà Nội - New Delhi với tần suất 7 chuyến/tuần.

Với chỉ hơn 4 tiếng bay, du khách Việt Nam có thể đặt chân tới trái tim Ấn Độ – New Delhi, trong khi du khách Ấn Độ có thể dễ dàng đến Hà Nội, cửa ngõ của Đông Dương.

Việt Nam đang trở thành điểm đến yêu thích của du khách Ấn Độ nhờ cảnh quan đa dạng, văn hóa phong phú và chi phí hợp lý. Từ Hà Nội cổ kính, Hội An lãng mạn đến Đà Nẵng năng động hay Phú Quốc quyến rũ, Việt Nam mang đến trải nghiệm trọn vẹn giữa truyền thống và hiện đại. Ẩm thực Việt, từ phở, bún chả đến cà phê trứng, cũng khiến du khách Ấn khó quên.

Không chỉ du khách Ấn Độ yêu thích đến Việt Nam, ngày càng nhiều du khách Việt Nam yêu thích hành trình khám phá Ấn Độ - vùng đất của Taj Mahal, sông Hằng linh thiêng, của Yoga, Bollywood và những lễ hội sắc màu.

Thêm đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi - Ảnh 2.

Nhiều điểm đến và văn hóa của Ấn Độ cũng rất hấp dẫn du khách Việt Nam

Thêm đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi - Ảnh 3.

Thêm đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi - Ảnh 4.

New Delhi là một trong những thành phố hấp dẫn nhất thế giới, nơi giao thoa giữa cổ kính và hiện đại. Du khách Việt Nam có thể khám phá Pháo đài Đỏ, Đền Hoa Sen, Lăng Humayun hay Cổng Ấn Độ, những di tích ghi dấu lịch sử oai hùng. Bên cạnh đó là khu chợ Chandni Chowk nổi tiếng với ẩm thực đường phố, hay Khan Market, thiên đường mua sắm. Từ New Delhi, du khách có thể dễ dàng đến Taj Mahal, Jaipur hay Varanasi, trung tâm tâm linh của Ấn Độ.

Thêm đường bay thẳng Hà Nội – New Delhi - Ảnh 5.

Với tần suất 7 chuyến mỗi tuần, đội máy bay Airbus A321neo, hành khách sẽ được phục vụ món ăn mang hương vị Việt - Ấn và tận hưởng dịch vụ giải trí hiện đại. Nhân dịp khai trương, HG Aviation là Tổng đại lý chính thức tại Việt Nam của Hãng Hàng không Indigo sẽ có nhiều ưu đãi giá vé trong tháng đầu cùng nhiều hoạt động quảng bá du lịch hai chiều.

Tin liên quan

Khánh Hòa muốn thu hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ

Khánh Hòa muốn thu hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ

(NLĐO)- Ngành du lịch Khánh Hòa đón đoàn Fam Trip với các nhà tổ chức tiệc cưới ở Ấn Độ nhằm tìm kiếm tiềm năng du lịch từ hoạt động này

Ấn Độ du khách đường bay
