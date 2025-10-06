Khánh Hòa muốn thu hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ

Ngày 6-10, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty Anex Việt Nam tổ chức đón đoàn Fam Trip Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển du lịch tại địa phương.

Đoàn Fam Trip gồm 42 khách mời, trong đó có 20 nhà tổ chức tiệc cưới hàng đầu Ấn Độ, đại diện Hãng hàng không Vietjet Air tại Ấn Độ và đối tác Inventum Global – đơn vị chuyên tổ chức sự kiện và du lịch cao cấp.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa, việc đón đoàn Fam Trip lần này nằm trong chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường khách Ấn Độ – một trong những thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, chiếm gần 18% dân số thế giới, Ấn Độ không chỉ có lượng khách du lịch lớn mà còn nổi bật với nhóm khách cao cấp, chi tiêu cao.

Đón đoàn Fam Trip các nhà tổ chức tiệc cưới Ấn Độ đến Khánh Hòa

Đặc biệt, du lịch tiệc cưới Ấn Độ (wedding tourism) đang bùng nổ mạnh mẽ, với khoảng 4,8 triệu lễ cưới dự kiến diễn ra trong mùa 2024-2025, mang lại doanh thu hơn 68 tỉ USD. Khánh Hòa – với lợi thế biển xanh, khí hậu ôn hòa và hệ thống khách sạn, resort cao cấp – đang được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho phân khúc tiệc cưới cao cấp này.

Tiệc cưới của tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center

Sự kiện đón đoàn Fam Trip không chỉ thể hiện tinh thần hiếu khách và hợp tác của người dân Khánh Hòa mà còn là bước đi quan trọng để đưa Khánh Hòa vào bản đồ điểm đến của du khách Ấn Độ. Các thành viên đoàn dự kiến sẽ tham quan, khảo sát một số khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch và địa điểm phù hợp tổ chức lễ cưới tại Nha Trang – Khánh Hòa.

Đại diện Anex Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng, qua chương trình Fam Trip lần này, các đối tác Ấn Độ sẽ có thêm trải nghiệm thực tế để đưa Khánh Hòa trở thành lựa chọn hàng đầu cho những lễ cưới sang trọng của du khách Ấn Độ trong tương lai".