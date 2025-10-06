HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Du lịch xanh

Khánh Hòa muốn thu hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ

K. Nam

(NLĐO)- Ngành du lịch Khánh Hòa đón đoàn Fam Trip với các nhà tổ chức tiệc cưới ở Ấn Độ nhằm tìm kiếm tiềm năng du lịch từ hoạt động này

Ngày 6-10, tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Công ty Anex Việt Nam tổ chức đón đoàn Fam Trip Ấn Độ đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác phát triển du lịch tại địa phương.

Đoàn Fam Trip gồm 42 khách mời, trong đó có 20 nhà tổ chức tiệc cưới hàng đầu Ấn Độ, đại diện Hãng hàng không Vietjet Air tại Ấn Độ và đối tác Inventum Global – đơn vị chuyên tổ chức sự kiện và du lịch cao cấp.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa, việc đón đoàn Fam Trip lần này nằm trong chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường khách Ấn Độ – một trong những thị trường khách quốc tế tiềm năng nhất hiện nay. Với dân số hơn 1,4 tỷ người, chiếm gần 18% dân số thế giới, Ấn Độ không chỉ có lượng khách du lịch lớn mà còn nổi bật với nhóm khách cao cấp, chi tiêu cao.

Khánh Hòa muốn hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ - Ảnh 1.

Khánh Hòa muốn hút tiệc cưới giới siêu giàu Ấn Độ - Ảnh 2.

Đón đoàn Fam Trip các nhà tổ chức tiệc cưới Ấn Độ đến Khánh Hòa

Đặc biệt, du lịch tiệc cưới Ấn Độ (wedding tourism) đang bùng nổ mạnh mẽ, với khoảng 4,8 triệu lễ cưới dự kiến diễn ra trong mùa 2024-2025, mang lại doanh thu hơn 68 tỉ USD. Khánh Hòa – với lợi thế biển xanh, khí hậu ôn hòa và hệ thống khách sạn, resort cao cấp – đang được đánh giá là điểm đến tiềm năng cho phân khúc tiệc cưới cao cấp này.

img

Tiệc cưới của tỉ phú Ấn Độ tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand Da Nang Resort and Convention Center

Sự kiện đón đoàn Fam Trip không chỉ thể hiện tinh thần hiếu khách và hợp tác của người dân Khánh Hòa mà còn là bước đi quan trọng để đưa Khánh Hòa vào bản đồ điểm đến của du khách Ấn Độ. Các thành viên đoàn dự kiến sẽ tham quan, khảo sát một số khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch và địa điểm phù hợp tổ chức lễ cưới tại Nha Trang – Khánh Hòa.

Đại diện Anex Việt Nam cho biết: "Chúng tôi tin rằng, qua chương trình Fam Trip lần này, các đối tác Ấn Độ sẽ có thêm trải nghiệm thực tế để đưa Khánh Hòa trở thành lựa chọn hàng đầu cho những lễ cưới sang trọng của du khách Ấn Độ trong tương lai".

Tin liên quan

30 công ty Ấn Độ cùng lúc "đổ bộ" Đà Nẵng tìm điểm tổ chức lễ cưới cho người siêu giàu

30 công ty Ấn Độ cùng lúc "đổ bộ" Đà Nẵng tìm điểm tổ chức lễ cưới cho người siêu giàu

(NLĐO) - Đà Nẵng đón đoàn 30 doanh nghiệp tổ chức cưới Ấn Độ đến khảo sát, mở rộng cơ hội đưa thành phố thành điểm đến tiệc cưới quốc tế

Các công ty du lịch nói về tour tới Ấn Độ

(NLĐO) - Pakistan tạm thời đóng cửa không phận, Vietnam Airlines phải điều chỉnh lịch bay, một số công ty thông tin nhanh về tour tới Ấn Độ.

Du lịch Việt Nam và Thái Lan "chạy đua" đón khách Ấn Độ, ai sẽ là người chiến thắng?

(NLĐO) – Việt Nam đang cạnh tranh vị trí dẫn đầu của Thái Lan trong ngành du lịch, với sự bứt phá từ thị trường khách Ấn Độ.

