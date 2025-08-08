Thêm hãng hàng không chuyển chuyến bay sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất

Từ ngày 18-8-2025, Bamboo Airways sẽ chính thức khai thác toàn bộ các chuyến bay nội địa đến và đi từ TP HCM tại nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Thời điểm này cũng đánh dấu sinh nhật lần thứ 7 của hãng và tròn 2 năm triển khai chương trình tái cấu trúc toàn diện.

Bamboo Airways chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 Tân Sơn Nhất (TP HCM) từ 18-8 tới

Trong giai đoạn đầu, hành khách làm thủ tục tại các quầy 45-50 (đối diện cửa D2, D3) và có thể được mở rộng từ quầy 43-52 tùy theo nhu cầu. Quầy vé giờ chót đặt tại cửa D2 nhằm hỗ trợ hành khách tiếp cận nhanh chóng.

Việc chuyển đổi được xem là bước đi chiến lược nhằm thích ứng với hạ tầng hàng không mới và giảm tải cho nhà ga cũ. Nhà ga T3 – nơi Bamboo Airways khai thác mới – có diện tích 112.500 m², công suất phục vụ 20 triệu lượt khách/năm, được trang bị hiện đại với 90 quầy làm thủ tục, 20 quầy tự động, 42 kiosk check-in, 27 cửa ra máy bay cùng các khu lounge cao cấp.

Để hỗ trợ hành khách trong giai đoạn đầu (18 đến 25-8), hãng sẽ miễn phí đổi vé cho hành khách đến trễ do chưa nắm thông tin, với điều kiện có mặt tại T3 trong vòng 20 phút sau giờ khởi hành. Nếu chuyến kế tiếp hết chỗ, hành khách sẽ được đổi vé miễn phí sang chuyến gần nhất còn ghế hoặc chuyến hôm sau đối với đường bay ít tần suất.

Bamboo Airways sẽ thông báo thông tin trên nhiều kênh như website, fanpage, email, SMS và Zalo OA, đồng thời khuyến nghị hành khách cập nhật kịp thời để đảm bảo hành trình thuận lợi.

TP HCM đã đưa vào vận hành tuyến đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa dài 4 km, tổng vốn hơn 4.800 tỉ đồng, giúp kết nối trực tiếp với nhà ga T3 và giảm ùn tắc khu vực sân bay.