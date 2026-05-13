Thêm một hãng hàng không muốn mở đường bay thẳng từ Israel tới Hà Nội

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, mới đây Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam vừa có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Hãng hàng không El Al (El Al Airlines) về việc thúc đẩy và hỗ trợ mở đường bay thẳng từ Israel tới Hà Nội, Việt Nam.



Thương vụ - Đại sứ quán làm việc với Tổng giám đốc thương mại và Ban lãnh đạo Hãng hàng không El Al. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Israel cung cấp



Tại buổi làm việc, ông Shlomi Zafrany, Tổng giám đốc Thương mại của EL AL Airlines, đánh giá cao về tiềm năng và triển vọng thị trường Việt Nam trong chiến lược kinh doanh mở rộng hợp tác hàng không cũng như mở đường bay về hướng Đông (khu vực châu Á) của hãng.

EL AL Airlines đang lên kế hoạch mở đường bay thẳng trực tiếp từ Israel tới Hà Nội, Việt Nam và đề nghị Thương vụ-Đại sứ quán hỗ trợ hãng triển khai thuận lợi kế hoạch này.

Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ được khai trương vào ngày 24-10-2026 từ sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv tới sân bay Nội Bài ở Hà Nội.

Trước mắt, theo lịch bay thí điểm mùa Đông trong giai đoạn từ ngày 24-10-2026 - 25-3-2027, EL AL Airlines sẽ duy trì tần suất bay 3 chuyến/tuần, sử dụng loại máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner; khi số lượng khách đi lại tăng lên, hãng sẽ có thể tăng thêm số lượng chuyến bay.

Ông Lê Thái Hòa, Tham tán Thương vụ-Đại sứ quán tại Israel, hoan nghênh việc EL AL Airlines xây dựng kế hoạch triển khai mở đường bay thẳng tới Việt Nam với lịch trình bay cụ thể; cho biết luôn sẵn sàng hỗ trợ tích cực và kết nối EL AL Airlines với các đối tác Việt Nam phù hợp để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh cùng nhau có lợi.

Là hãng Hàng không quốc gia của Israel, EL AL Airlines được coi là một trong những hãng hàng không an toàn nhất trên thế giới, do áp dụng các thủ tục an ninh chặt chẽ cả trên dịch vụ mặt đất và trên máy bay. Đây cũng là hãng hàng không thương mại duy nhất trang bị trên máy bay hệ thống hỏa tiễn phòng thủ để bảo vệ máy bay chống lại các loại tên lửa đất đối không.

Trước đó, Thương vụ-Đại sứ quán Việt Nam cũng đã hỗ trợ hãng Arkia Israeli Airlines, hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Israel mở đường bay thẳng đến Hà Nội kể từ ngày 5-1-2026 với tần suất 1-3 chuyến/tuần và hiện tại, theo đề nghị của Arkia Israeli Airlines, Thương vụ-Đại sứ quán đang tiếp tục hỗ trợ hãng này xin giấy phép phê duyệt để mở đường bay thẳng từ Tel Aviv tới TPHCM.

Năm 2025, trao đổi thương mại giữa Việt Nam - Israel đạt 3,63 tỉ USD, tăng 11,8%; trong đó, Việt Nam xuất khẩu đạt 865 triệu USD, tăng 8,9%, và nhập khẩu đạt 2,76 tỉ USD, tăng 12,7% so với năm trước đó. Ước tính 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt khoảng 340 triệu USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt khoảng 900 triệu USD.

Về hợp tác đầu tư, tính đến nay, Israel đầu tư vào Việt Nam đạt khoảng 155,90 triệu USD, với 45 dự án; ngược lại, Việt Nam đầu tư sang Israel đạt khoảng 78,25 triệu USD.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, việc các hãng hàng không của Israel tiếp tục mở đường bay thẳng đến Việt Nam, trong thời gian tới, với các điểm đến là Hà Nội và TPHCM, sẽ góp phần tạo thuận lợi hơn nữa cho việc đi lại của các doanh nghiệp, thương nhân, nhà đầu tư, người mua hàng, khách du lịch và người dân, cũng như vận chuyển hàng hóa đường hàng không, qua đó tăng cường sự hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.