Kinh tế

Thêm một loại trái cây Mỹ đang đến Việt Nam

Dương Ngọc

(NLĐO) - Quýt California đang được nhập khẩu và sẽ sớm có mặt trên thị trường Việt Nam thời gian tới.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Mỹ, Cục Kiểm dịch Động thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) vừa công bố cơ hội xuất khẩu khoảng 5 triệu USD cho nông dân nước này. Theo đó, quýt California sẽ sớm được xuất khẩu sang thị trường Việt Nam.

- Ảnh 1.

Quả quýt California. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ

Đây là một bước tiến tích cực trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Mỹ - Việt Nam, góp phần thúc đẩy thương mại, tăng cường quan hệ song phương và mang các loại trái cây chất lượng cao của Mỹ đến với người tiêu dùng Việt Nam.

Mức độ tiếp cận nhiều mặt hàng nông sản Mỹ của người tiêu dùng Việt Nam tăng nhanh trong những năm qua. Thực tế, các loại trái cây như táo, nho, cam, cherry, lê, việt quất, đào và xuân đào… đã không còn xa lạ với các gia đình ở đô thị.

Song song với việc nới các sắc thuế, việc mở cửa thị trường cho nông sản được đẩy nhanh, danh mục hàng hóa mở rộng, hội nhập sâu rộng đã giúp các nhà sản xuất trái cây Mỹ tiến sang Việt Nam, tiếp cận thị trường 100 triệu dân dễ dàng hơn.

Nhập khẩu rau quả Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh trong một thập kỷ qua. Giai đoạn 2016-2025, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Mỹ tăng hơn 10 lần, từ khoảng 85 triệu USD năm 2016 lên trên 900 triệu USD năm 2025. Trong đó, cherry, táo, nho, cam... là những trái cây được nhập nhiều về Việt Nam. Riêng năm 2025, giá trị nhập khẩu tăng gần 67% so với năm trước.

Trong khi đó, xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Mỹ dù duy trì đà tăng và đạt khoảng 546 triệu USD, vẫn không theo kịp tốc độ tăng của chiều nhập khẩu. Chênh lệch này khiến Việt Nam tiếp tục nhập siêu rau quả từ Mỹ trong chục năm qua. Nếu giai đoạn 2016-2017, mức nhập siêu còn ở quy mô nhỏ, từ năm 2018 trở lại đây, khoảng cách ngày càng nới rộng. Năm 2025, Việt Nam nhập siêu rau quả từ Mỹ gần 354 triệu USD, mức cao nhất trong giai đoạn 2016-2025.

