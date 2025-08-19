HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giảm tải áp lực cho Quốc lộ 20, kết nối thông suốt vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, mở ra hành lang phát triển mới.

Sáng 19-8, tại nút giao Dầu Giây (xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai), liên danh Xây dựng phát triển hạ tầng giao thông Trường Hải - Sơn Hải (Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải) tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) theo phương thức PPP.

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 1.

Ông Bùi Quang Thái, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam phát biểu tại lễ khởi công

Đây là một trong 8 dự án, công trình trọng điểm được tỉnh Đồng Nai chọn để khởi công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2.9 1945 - 2 9.2025).

Đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú là đoạn đầu của tuyến đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, có chiều dài hơn 60 km. Điểm đầu tại Km0+000, khu vực nút giao với Quốc lộ 1, kết nối với đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, thuộc địa phận xã Dầu Giây; điểm cuối tại Km60+243,83 (cuối phạm vi nút giao với Quốc lộ 20), kết nối với Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, thuộc địa phận xã Phú Lâm. Tổng mức đầu tư dự án gần 8.500 tỉ đồng.

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh

Theo đại diện nhà đầu tư, dự án được đầu tư theo phương thức PPP (đối tác công tư) - hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc cấp 100, vận tốc thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe…

Theo chủ đầu tư, trong giai đoạn 1, dự án được đầu tư với bề rộng nền đường 17 m, riêng tại các vị trí xử lý đất yếu, nền đường đào, đắp cao, phạm vi nút giao liên thông, đoạn dừng xe khẩn cấp và công trình cầu trên tuyến sẽ được đầu tư theo quy mô giai đoạn hoàn chỉnh với bề rộng nền đường gần 25 m. Thời gian thi công dự kiến 24 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) Bùi Quang Thái nhấn mạnh đây là tuyến cao tốc đóng vai trò kết nối quan trọng trong mạng lưới đường bộ cao tốc góp phần hình thành trục nối trung tâm TP HCM tới Đồng Nai và Lâm Đồng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ nói chung; thúc đẩy hợp tác và tạo động lực liên kết vùng Đông Nam Bộ, Đồng bằng Sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ…

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 4.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt UBND tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh khẳng định dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú có vai trò và ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Đồng Nai. Dự án này tăng cường kết nối giao thông giữa tỉnh Đồng Nai với các tỉnh Tây Nguyên và vùng Đông Nam Bộ; rút ngắn thời gian di chuyển, chia sẻ và giảm áp lực cho Quốc lộ 20, kết nối thông suốt vùng Đông Nam Bộ với vùng Tây Nguyên, mở ra hành lang phát triển mới cho khu vực phía Đông Quốc lộ 20. Đồng thời, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh cho tỉnh Đồng Nai nói riêng và vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên nói chung.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đề nghị liên danh nhà đầu tư và các đơn vị tham gia dự án chỉ đạo các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công an toàn, chất lượng, đúng tiến độ. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ, an toàn lao động.

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 5.

Dự án đường cao tốc Dầu Giây-Tân Phú giảm tải áp lực cho Quốc lộ 20, kết nối thông suốt vùng Đông Nam Bộ với Tây Nguyên, mở ra hành lang phát triển mới khu vực phía Đông Quốc lộ 20

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 6.

Máy móc sẵn sàng cho lễ khởi công

Thêm một tuyến đường cao tốc kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nguyên- Ảnh 7.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án

Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai tổ chức khởi công mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành, thuộc tuyến cao tốc TP HCM- Long Thành - Dầu Giây kết nối sân bay Long Thành và tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa (Lâm Đồng) - Chơn Thành (Đồng Nai).

Đồng thời, động thổ Dự án cầu Mã Đà. Cầu Mã Đà được đầu tư xây dựng là công trình giao thông cấp III, vận tốc thiết kế 80 km/h có chiều dài phạm vi toàn dự án 583m bắc qua sông Mã Đà.

Dự án xây dựng cầu Mã Đà có điểm đầu kết nối với đường tỉnh 753 (thuộc địa phận huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, nay là xã Tân Lợi, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối giao với tuyến đường kết nối đến đường Vành đai 4 TP HCM. Dự án có tiến độ phân kỳ đầu tư từ năm 2025 – 2027.

Khởi công Dự án Khối giảng đường 2C, tại Cơ sở 2 của Trường Đại học Mở TP HCM (phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai). Dự án có quy mô 5 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng hơn 12.600 m2 với tổng mức đầu tư hơn 133 tỉ đồng...


