Thêm nam ca sĩ trẻ tuổi đột tử

Truyền thông Hàn Quốc ngày 7-7 đồng loạt thông tin về cái chết của Cho Min-woong, 37 tuổi. Theo đó, nam ca sĩ đã qua đời ngày 29-6 nhưng đến nay tin buồn mới được công bố rộng rãi.



Nguyên nhân Cho Min-woong qua đời được biết là do cơn đau tim. Nam ca sĩ ở nhà một mình thời điểm trên. Mẹ của anh là người đầu tiên phát hiện vụ việc. Tang lễ của Cho Min-woong diễn ra tại một ngôi đền, trong sự riêng tư.

Nam ca sĩ Cho Min-woong

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè, người hâm mộ bàng hoàng và thương tiếc trước sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ. Ca sĩ Kwon Seo-kyung bày tỏ: "Min-woong là người mà tôi quý mến, ủng hộ. Tôi vô cùng đau lòng khi hay tin. Bạn hãy cứ theo đuổi con đường âm nhạc yêu thích trên thiên đường nhé!".

Cho Min-woong sinh năm 1987, trở nên nổi tiếng sau khi tham gia chương trình "Phantom Singer" mùa 2 vào năm 2017. Gần đây, anh tham gia chương trình "Open Concert" của đài KBS.

Trước Cho Min-woong, người hâm mộ thương tiếc nam diễn viên Mike Heslin, 30 tuổi, qua đời sau một tuần nằm viện vì biến cố tim đầy bất ngờ.

Ngoài "Lioness", Mike Heslin từng tham gia nhiều phim khác: "In Their Shoes: A Journey to Homelessness", "The Influencers", "House Sitting", "I Love You", "You Are Never Alone"…