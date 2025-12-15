HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thêm nhiều trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mì tại Phan Thiết

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra sau khi nhiều trường hợp nhập viện nghi do ăn bánh mì tại phường Phan Thiết

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, đến ngày 15-12, tổng số người phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì đã tăng lên 44 trường hợp, cao hơn so với con số 36 ca được ghi nhận ban đầu.

 Các bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Phước, Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy và sốt. 

Qua khai thác dịch tễ, các bệnh nhân đều cho biết có ăn bánh mì tại cùng một điểm bán trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết trước khi xuất hiện các triệu chứng bất thường. 

Đặc biệt, gia đình anh P.T.X (ngụ phường Bình Thuận) cho biết đã mua một hộp pate từ xe bánh mì này. Sau khi nhiều thành viên trong gia đình sử dụng, có 10 người xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Bước đầu, các bác sĩ chẩn đoán các trường hợp này bị nhiễm trùng đường ruột, nghi do ngộ độc thực phẩm. 

Thêm nhiều trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Phan Thiết - Ảnh 1.

Các bệnh nhân được điều trị ngộ độc nghi do ăn bánh mì tại Phan Thiết

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm nhằm xác định nguyên nhân cụ thể.

Hiện một số bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, số còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị.

UBND phường Phan Thiết được yêu cầu phối hợp xác minh vụ việc, giám sát việc tạm ngưng hoạt động của cơ sở kinh doanh bánh mì này và tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

