Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vừa công bố chỉ tiêu dự kiến lớp 10 năm học 2026-2027. Theo công bố, trường dự kiến tuyển 10 lớp với 420 học sinh. Trong đó có 7 lớp 10 hệ thường (315 học sinh) và 3 lớp 10 hệ tích hợp (105 học sinh).

Năm học 2026-2027, Trường THPT Hùng Vương (Phường Chợ Lớn) dự kiến tuyển 23 lớp với 1.035 học sinh.

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Xuân Hòa) trong năm học 2026-2027 dự kiến tuyển 16 lớp 10 tương đương 720 chỉ tiêu. Trong đó có 2 lớp tăng cường tiếng Pháp và 1 lớp tiếng Anh tích hợp.

Trước đó, nhiều trường THPT cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10. Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) trong năm học 2026-2027 dự kiến tuyển 810 học sinh, tương đương 18 lớp, trong đó 15 lớp khoa học tự nhiên và 3 lớp khoa học xã hội. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) cũng đã công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo công bố, trường dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ thường. Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới.

Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hằng năm được xây dựng trên nguyên tắc số học sinh lớp 12 ra trường cùng với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có và là một trong những căn cứ quan trọng để học sinh đặt nguyện vọng thi tuyển lớp 10.

Sở GD-ĐT TPHCM: Thí sinh cần hiểu đúng về kỳ xét tuyển bổ sung lớp 10 năm 2026 (NLĐO)- Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, các trường THPT phải xây dựng và công khai kế hoạch tuyển sinh; tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký nguyện vọng; công khai các quy định, các tổ hợp môn lựa chọn theo Chương trình GDPT 2018; hướng dẫn phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến.

Năm nay, theo dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện tham dự thi lớp 10, kỳ thi lớp 10 năm 2026 tăng gần 43.000 em so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2-6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT.











