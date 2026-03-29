Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

(NLĐO)- Thêm nhiều trường THPT ở TPHCM công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm 2026; chỉ tiêu tuyển sinh là căn cứ quan trọng đặt nguyện vọng thi lớp 10

Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa vừa công bố chỉ tiêu dự kiến lớp 10 năm học 2026-2027. Theo công bố, trường dự kiến tuyển 10 lớp với 420 học sinh. Trong đó có 7 lớp 10 hệ thường (315 học sinh) và 3 lớp 10 hệ tích hợp (105 học sinh). 

Năm học 2026-2027, Trường THPT Hùng Vương (Phường Chợ Lớn) dự kiến tuyển 23 lớp với 1.035 học sinh. 

Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Phường Xuân Hòa) trong năm học 2026-2027 dự kiến tuyển 16 lớp 10 tương đương 720 chỉ tiêu. Trong đó có 2 lớp tăng cường tiếng Pháp và 1 lớp tiếng Anh tích hợp. 

Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu lớp 10 để học sinh cân nhắc đặt nguyện vọng

Theo công bố, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa dự kiến tuyển 10 lớp với 420 học sinh

Trước đó, nhiều trường THPT cũng đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm 2026 và nhóm môn học lựa chọn tổ chức từ lớp 10. Trường THPT Thủ Đức (phường Thủ Đức) trong năm học 2026-2027 dự kiến tuyển 810 học sinh, tương đương 18 lớp, trong đó 15 lớp khoa học tự nhiên và 3 lớp khoa học xã hội. Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức) cũng đã công bố chỉ tiêu dự kiến tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. 

Theo công bố, trường dự kiến tuyển 700 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp, trong đó có 2 lớp tích hợp và 14 lớp hệ thường. Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (phường Xuân Hòa) cũng vừa công bố nhiều thông tin liên quan đến kỳ tuyển sinh lớp 10 sắp tới. 

Theo lãnh đạo nhà trường, ngoài các môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, trường dự kiến tổ chức 4 nhóm môn học lựa chọn và 3 cụm chuyên đề học tập với 17 lớp.

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 hằng năm được xây dựng trên nguyên tắc số học sinh lớp 12 ra trường cùng với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên hiện có và là một trong những căn cứ quan trọng để học sinh đặt nguyện vọng thi tuyển lớp 10. 

Thêm nhiều trường "hot" ở TPHCM công bố chỉ tiêu lớp 10 để học sinh cân nhắc đặt nguyện vọng

(NLĐO)- Đối tượng tuyển sinh bổ sung chỉ áp dụng đối với học sinh đã tham gia thi tuyển nhưng không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Theo quy định của Sở GD-ĐT TPHCM, các trường THPT phải xây dựng và công khai kế hoạch tuyển sinh; tạo điều kiện để phụ huynh, học sinh tìm hiểu thông tin trước khi đăng ký nguyện vọng; công khai các quy định, các tổ hợp môn lựa chọn theo Chương trình GDPT 2018; hướng dẫn phụ huynh thực hiện xác nhận nhập học bằng hình thức trực tuyến.

Năm nay, theo dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện tham dự thi lớp 10, kỳ thi lớp 10 năm 2026 tăng gần 43.000 em so với năm học trước. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2-6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT.




Tin liên quan

TPHCM: Hướng dẫn quy trình công nhận hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10

TPHCM: Hướng dẫn quy trình công nhận hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9, chuẩn bị thi lớp 10

(NLĐO)- Từ 10 đến 15-5-2026, các phường/xã báo cáo danh sách công nhận học sinh hoàn thành chương trình THCS, đây là căn cứ duy nhất để thực hiện thi lớp 10.

Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm 2026 chính thức tại TPHCM

(NLĐO)- Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 được tổ chức vào ngày 1 và 2 -6, theo phương thức thi tuyển và thực hiện xét tuyển ở 3 trường THPT

Gần 43.000 thí sinh tăng thêm, kỳ thi lớp 10 TPHCM căng chưa từng có

(NLĐO) - Năm học 2025-2026, dự kiến có 169.080 học sinh ở TPHCM tốt nghiệp lớp 9, đủ điều kiện dự thi lớp 10, tăng gần 43.000 em so với năm học trước

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo