HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Thêm phát hiện chấn động ở "quê hương" Người Rồng Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Di chỉ Yunxian ở tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, nơi nổi tiếng với "Người Rồng thứ 2", tiếp tục đem đến bất ngờ từ một hộp sọ 1,77 triệu tuổi.

Các nhà khoa học vừa có một phát hiện quan trọng về "người đứng thẳng" Homo erectus dựa trên các hộp sọ hóa thạch từ di chỉ Yunxian ở huyện Vân Dương, TP Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc, là nơi từng nổi tiếng với "Người Rồng thứ 2" Yunxian 2.

Cụ thể hơn, nhóm tác giả từ Đại học Sán Đầu, Đại học Sơn Tây, Đại học Sư phạm Nam Kinh (Trung Quốc), Đại học Purdue, Đại học Hawai'i ở Manoa (Mỹ) tuyên bố hộp sọ Homo erectus cổ xưa nhất tại địa điểm này lên tới 1,77 triệu năm tuổi.

Đó là một phát hiện đủ khiến các nhà khoa học phải viết lại lịch sử loài người.

"Bằng cách kết hợp các hóa thạch Homo erectus ở Yunxian và dữ liệu xác định niên đại chôn cất, chúng tôi hiện đã có thể tái tạo lại một cách khá chính xác niên đại về thời điểm những người tiền sử này xuất hiện ở Đông Á” - đồng tác giả Christopher Bae từ Đại học Hawai'i ở Manoa nói với Sci News.

Thêm phát hiện chấn động ở "quê hương" Người Rồng Trung Quốc - Ảnh 1.

Homo erectus ở Yunxian, cũng là "quê hương" Ngưởi Rồng Homo longi - Ảnh: SCI NEWS

Viết trên tạp chí khoa học Science Advances, các tác giả cho biết họ đã sử dụng phương pháp định tuổi bằng đồng vị nhôm-26 (Al-26) và beryli-10 (Be-10) để định tuổi lại các hóa thạch Homo erectus tại di chỉ này.

Các đồng vị Al-26 và Be-10 được tạo ra khi tia vũ trụ va chạm với khoáng chất thạch anh. Khi bị chôn sâu dưới lòng đất, quá trình sản sinh đồng vị sẽ dừng lại và sự phân rã phóng xạ sẽ diễn ra.

Vì vậy, chúng phản ánh tuổi của trầm tích và có thể giúp xác định niên đại của các mẫu vật lên tới 5 triệu năm với độ chuẩn xác cao, lâu hơn nhiều so với phạm vi 50.000 năm của phương pháp định tuổi bằng carbon-14 truyền thống.

Các nghiên cứu trước đây vốn cho thấy hóa thạch Homo erectus ở Yunxian chỉ có niên đại 800.000 đến 1,1 triệu năm, nhưng phương pháp mới tiết lộ mẫu vật xưa nhất có niên đại lên đến 1,77 triệu năm.

Điều này đẩy lùi sự hiện diện của loài này ở Đông Á ít nhất 670.000 năm và củng cố luận điểm về sự di cư nhanh chóng từ châu Phi.

Những hóa thạch cổ nhất được biết đến của Homo erectus ở châu Á có niên đại từ 1,78 đến 1,85 triệu năm trước và được tìm thấy tại Dmanisi ở Georgia, khu vực "cửa ngõ" của lục địa.

Phát hiện mới tại Trung Quốc cho thấy loài tổ tiên này có thể đến châu Á sớm hơn nhiều, nhanh chóng lan tỏa đến các miền xa xôi của lục địa.

Điều này cực kỳ quan trọng đối với chúng ta: Homo erectus - tức "người đứng thẳng" - được cho là loài tổ tiên của "người tinh khôn" Homo sapiens chúng ta, trực tiếp hoặc cách 1-2 "bước đệm".

Biết thêm về họ, nhân loại sẽ biết thêm về nguồn gốc của chính mình.

Khám phá mới này cũng nâng cao tầm quan trọng của di chỉ Yunxian. Hồi năm 2025, một nghiên cứu chấn động khác cho thấy một trong các hộp sọ hóa thạch được tìm thấy nơi đây là Người Rồng, tức loài Homo longi, một nhánh mới được khám phá của chi Người (Homo).

Đây là hộp sọ Người Rồng thứ 2 được tìm thấy tại Trung Quốc và cổ xưa hơn nhiều mẫu vật được tìm thấy ở TP Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang trước đó.

Nhiều nhà khoa học ủng hộ giả thuyết cho rằng Homo erectus là loài tổ tiên chung của nhánh Người Rồng và nhánh chứa 3 loài Homo sapiens, Neanderthal và Denisovan.

Tin liên quan

Hiện tượng hiếm gặp: 6 hành tinh sắp “diễu hành” trên bầu trời

Hiện tượng hiếm gặp: 6 hành tinh sắp “diễu hành” trên bầu trời

(NLĐO) - Theo NASA, "cuộc diễu hành" hiếm thấy của 6 hành tinh sẽ trở lại với bầu trời đêm vào cuối tháng 2

Bức tượng 40.000 tuổi tiết lộ bước ngoặt của loài người

(NLĐO) - Nguồn gốc một trong những phát minh vĩ đại nhất của loài người đã được tiết lộ thông qua những hiện vật bằng ngà voi.

Cấu trúc khó hiểu đang bọc lấy một hành tinh trong hệ Mặt Trời

(NLĐO) - "Mắt thần" của kính viễn vọng không gian James Webb đã phơi bày nhiều điều kỳ lạ về hành tinh thứ 7 của hệ Mặt Trời.

Homo erectus người đứng thẳng Người Rồng Homo longi Yunxian
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo