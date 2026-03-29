HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thêm quốc gia cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Anh Thư

Ngày 28-3, Indonesia bắt đầu thực thi quy định cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi mà chính phủ nước này đã phê duyệt hồi đầu tháng.

Như vậy, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

Indonesia cho biết việc thực thi các hạn chế sẽ được tiến hành dần dần, cho đến khi tất cả nền tảng đều tuân thủ biện pháp này. "Chính phủ đã chỉ thị tất cả nền tảng kỹ thuật số hoạt động tại Indonesia phải ngay lập tức điều chỉnh sản phẩm, tính năng và dịch vụ cho phù hợp với các quy định hiện hành. Sẽ không có sự thỏa hiệp nào. Mọi thực thể kinh doanh hoạt động tại Indonesia đều phải tuân thủ luật pháp Indonesia" - hãng tin AP dẫn lời bà Meutya Hafid, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia.

Quy định này sẽ áp dụng cho khoảng 70 triệu trẻ em và thiếu niên ở Indonesia, một nhiệm vụ mà theo bà Hafid là rất khó khăn nhưng buộc phải thực hiện để bảo vệ các em khỏi các rủi ro như tiếp xúc với những "kẻ săn mồi", nội dung độc hại, bẫy lừa đảo trực tuyến và các vấn đề an ninh dữ liệu khác. Việc yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số tuân thủ và sau đó báo cáo việc vô hiệu hóa các tài khoản của người dưới 16 tuổi là một thách thức lớn.

Thêm quốc gia cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội - Ảnh 1.

Các thiếu niên ở TP Jakarta - Indonesia sử dụng điện thoại để truy cập mạng xã hội hôm 16-3 Ảnh: AP

Trước đó một ngày, chính phủ Áo tuyên bố đã nhất trí cấm trẻ em dưới 14 tuổi ở nước này sử dụng mạng xã hội, theo tờ Politico. Một bản đề xuất bao gồm các quy định cụ thể dự kiến được soạn thảo vào cuối tháng 6. Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler cho biết chính phủ đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho quốc gia mình, song song đó là thúc đẩy việc áp đặt giới hạn độ tuổi trên toàn Liên minh châu Âu (EU) thông qua Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số.

EU và các nước thành viên cũng đang gấp rút tìm giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại của mạng xã hội. Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch và Bồ Đào Nha đã bắt đầu triển khai kế hoạch áp đặt giới hạn độ tuổi riêng cho quốc gia mình. Tại châu Á, Cơ quan Trẻ em và gia đình Nhật Bản hồi tháng 1 đã thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu tác động của việc sử dụng internet ở giới trẻ, bao gồm chứng nghiện mạng xã hội, đồng thời thảo luận về việc cấm trẻ em truy cập mạng xã hội. Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Kim Jong-cheol cho biết ông sẽ xem xét lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên nước này - theo hãng tin Yonhap.

Đầu tháng 12-2025, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo