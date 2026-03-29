Thêm quốc gia cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội

Như vậy, Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á cấm trẻ em tạo tài khoản trên YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox.

Indonesia cho biết việc thực thi các hạn chế sẽ được tiến hành dần dần, cho đến khi tất cả nền tảng đều tuân thủ biện pháp này. "Chính phủ đã chỉ thị tất cả nền tảng kỹ thuật số hoạt động tại Indonesia phải ngay lập tức điều chỉnh sản phẩm, tính năng và dịch vụ cho phù hợp với các quy định hiện hành. Sẽ không có sự thỏa hiệp nào. Mọi thực thể kinh doanh hoạt động tại Indonesia đều phải tuân thủ luật pháp Indonesia" - hãng tin AP dẫn lời bà Meutya Hafid, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia.

Quy định này sẽ áp dụng cho khoảng 70 triệu trẻ em và thiếu niên ở Indonesia, một nhiệm vụ mà theo bà Hafid là rất khó khăn nhưng buộc phải thực hiện để bảo vệ các em khỏi các rủi ro như tiếp xúc với những "kẻ săn mồi", nội dung độc hại, bẫy lừa đảo trực tuyến và các vấn đề an ninh dữ liệu khác. Việc yêu cầu các nền tảng kỹ thuật số tuân thủ và sau đó báo cáo việc vô hiệu hóa các tài khoản của người dưới 16 tuổi là một thách thức lớn.

Trước đó một ngày, chính phủ Áo tuyên bố đã nhất trí cấm trẻ em dưới 14 tuổi ở nước này sử dụng mạng xã hội, theo tờ Politico. Một bản đề xuất bao gồm các quy định cụ thể dự kiến được soạn thảo vào cuối tháng 6. Phó Thủ tướng Áo Andreas Babler cho biết chính phủ đang tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng cho quốc gia mình, song song đó là thúc đẩy việc áp đặt giới hạn độ tuổi trên toàn Liên minh châu Âu (EU) thông qua Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số.

EU và các nước thành viên cũng đang gấp rút tìm giải pháp bảo vệ trẻ em khỏi những tác hại của mạng xã hội. Tây Ban Nha, Pháp, Đan Mạch và Bồ Đào Nha đã bắt đầu triển khai kế hoạch áp đặt giới hạn độ tuổi riêng cho quốc gia mình. Tại châu Á, Cơ quan Trẻ em và gia đình Nhật Bản hồi tháng 1 đã thành lập một nhóm chuyên gia để nghiên cứu tác động của việc sử dụng internet ở giới trẻ, bao gồm chứng nghiện mạng xã hội, đồng thời thảo luận về việc cấm trẻ em truy cập mạng xã hội. Hồi cuối năm ngoái, Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc Kim Jong-cheol cho biết ông sẽ xem xét lệnh cấm sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên nước này - theo hãng tin Yonhap.

Đầu tháng 12-2025, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội được đánh giá là tiềm ẩn rủi ro.



