Văn hóa - Văn nghệ

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm

Kim Ngân

(NLĐO) - Cuốn sách Khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, phi công lập chiến công bắn rơi B-52 trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không 1972.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2026), Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt ấn phẩm mới “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử”, thuộc bộ sách “Người lính phi công kể chuyện” của Đại tá, phi công tiêm kích Nguyễn Công Huy.

Bộ sách gồm 3 cuốn, tái hiện những câu chuyện về lực lượng Không quân Nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, với góc nhìn của người trong cuộc. Trong đó, “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử” tập trung khắc họa chân dung Anh hùng Liệt sĩ Vũ Xuân Thiều, phi công lập chiến công bắn rơi máy bay B-52 trong chiến dịch Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

Từ những nét vẽ máy bay nguệch ngoạc thuở nhỏ, cuốn sách lần theo hành trình trưởng thành của Vũ Xuân Thiều. Từng trượt khám tuyển, ông vẫn kiên trì rèn luyện để trở thành phi công chiến đấu. Hình ảnh nhân vật hiện lên vừa giản dị, gần gũi, vừa tiêu biểu cho lớp thanh niên sống có lý tưởng, sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc.

Thêm sách về những người lính phi công quả cảm - Ảnh 1.

Ấn phẩm “Vũ Xuân Thiều và chuyến bay bất tử” của Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đỉnh điểm là chuyến bay cuối cùng giữa bầu trời rực lửa cuối năm 1972, khoảnh khắc đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng về ý chí quyết chiến, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do.

Bên cạnh đó, cuốn “19 Ace của Việt Nam” mở rộng lát cắt về các phi công MiG trong kháng chiến chống Mỹ. Nhiều gương mặt tiêu biểu như Nguyễn Văn Cốc, Nguyễn Văn Bảy, Nguyễn Hồng Nhị, Nguyễn Đức Soát được tái hiện qua các trận không chiến và những chiến công nổi bật.

Qua 19 chân dung đạt đẳng cấp “Ace”, ấn phẩm góp phần tôn vinh bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần quả cảm của các chiến sĩ không quân Việt Nam.

Trong khi đó, “Người lính phi công kể chuyện” là những hồi ức của chính tác giả Nguyễn Công Huy, từ ngày nhập ngũ, sang Liên Xô học lái máy bay chiến đấu, đến giai đoạn trực chiến căng thẳng khi miền Bắc liên tục bị đánh phá.

Tác phẩm mang đậm chất tư liệu, đồng thời khắc họa rõ đời sống người lính bay và đặc thù chiến trường trên không.

Tác phẩm đặc biệt về chân dung Anh hùng phi công - Đại tá Nguyễn Văn Bảy

(NLĐO) – Bằng nhiều công đoạn rất khó, rất tỉ mỉ, chọn màu sắc sao cho hài hòa và dùng tay xé lá sen để ghép lại cho phù hợp, nhằm tạo ra tác phẩm giống như chân dung Đại tá Nguyễn Văn Bảy.

[Infographic] - Loạt chương trình văn hóa - nghệ thuật đặc sắc dịp 30-4 tại TPHCM

(NLĐO) - TPHCM tổ chức loạt sự kiện văn hóa - nghệ thuật nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, nữ phi công Vũ Mai Khanh "viết tiếp câu chuyện hòa bình"

(NLĐO) - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và nữ phi công Vũ Mai Khanh chia sẻ cách thế hệ trẻ hôm nay tiếp nối tinh thần 30-4 bằng đam mê, sáng tạo.

phi công Điện Biên Phủ trên không ngày Giải phóng miền Nam
