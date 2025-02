Thêm sức mạnh, động lực (*)

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, TP HCM đã chủ động lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác chăm lo Tết Ất Tỵ 2025 với tinh thần Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tri ân, nghĩa tình, trọn vẹn.

Tết năm nay đủ đầy, văn minh, an toàn, san sẻ, nghĩa tình nhiều hơn. Việc huy động các nguồn lực vật chất, tinh thần để chăm lo Tết đã làm tốt hơn, đồng bộ hơn, nhịp nhàng hơn. Sự hưởng ứng của bà con cũng mạnh mẽ hơn, số người được chăm lo, suất quà cũng tăng lên. Qua đó, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có điều kiện vui xuân đón Tết. TP HCM đã phát huy mạnh mẽ truyền thống tương thân tương ái, duy trì các cuộc họp mặt, thăm hỏi những người chính sách, cùng rất nhiều hoạt động chăm lo cho nhiều đối tượng.

Công tác chăm lo Tết năm nay có nhiều nét đẹp, nhiều điểm sáng: Chăm lo thiết thực về vật chất gắn với tinh thần của người dân; từ trung tâm thành phố đến ngoại thành đều tổ chức hoạt động sôi nổi, đa dạng; công tác truyền thông hiệu quả... Đặc biệt, tại các bệnh viện - nơi có những hoàn cảnh đặc biệt, TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động giúp thân nhân, bệnh nhân vơi đi nỗi nhớ nhà.

Về công tác an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã chủ động từ sớm, tăng cường tuần tra, tổ chức các đợt trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện mừng Đảng, mừng xuân, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, kiềm chế tai nạn giao thông, để người dân, du khách an tâm vui Tết.

Thời điểm hiện nay có ý nghĩa đặc biệt, hết sức quan trọng; kinh tế - xã hội TP HCM phải tăng tốc, bứt phá, về đích vì đây là năm cuối của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều này đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, đoàn kết hơn để "vừa chạy vừa xếp hàng". "Chạy" để đạt được mục tiêu, "xếp hàng" để siết lại đội ngũ theo tinh thần Nghị quyết 18, sắp xếp, tổ chức bộ máy cán bộ tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các mục tiêu trong thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, là thử thách của TP HCM, thử thách của người đứng đầu nhưng cũng là sức mạnh, động lực để đổi mới và đòi hỏi toàn hệ thống chính trị phải nỗ lực, quyết tâm.

Chúng ta có niềm tin, có nội lực để đạt yêu cầu đó, với điều kiện phải xốc dậy để tăng tốc. Trước mắt, phải huy động, bố trí các nguồn lực, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu), đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới (kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn).

TP HCM phải đột phá. Để hoàn thành các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ, trước hết, đòi hỏi kỷ cương, trách nhiệm. Mỗi người phải làm đúng, làm tốt nhiệm vụ của mình trên từng cương vị được giao; chủ động, kịp thời tăng tốc phát triển hiệu quả, bền vững.

TP HCM phải chuẩn bị tâm thế, quyết tâm, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Với tinh thần đó, chúng ta sẽ có đủ niềm tin để thực hiện thắng lợi kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

Phan Anh ghi

(*) Tựa bài do Báo Người Lao Động đặt

Lược ghi phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Ất Tỵ 2025; tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 1 và nhiệm vụ, giải pháp tháng 2-2025 do UBND TP HCM tổ chức ngày 5-2