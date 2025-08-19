Thêm thành tựu về giao diện não - máy tính

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Thêm thành tựu về giao diện não - máy tính

Anh Thư

Các nhà nghiên cứu đã cấy các mảng vi điện cực siêu nhỏ vào khu vực vỏ não vận động - là nơi chịu trách nhiệm về lời nói - để ghi lại các tín hiệu thần kinh

 Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) vừa phát triển một thiết bị giao diện não - máy tính (BCI) có khả năng giải mã những câu được nghĩ đến nhưng không được nói ra của người sử dụng.

Trong thử nghiệm mới đây, các nhà nghiên cứu đã cấy các mảng vi điện cực siêu nhỏ vào khu vực vỏ não vận động - là nơi chịu trách nhiệm về lời nói - để ghi lại các tín hiệu thần kinh. Sau đó, tình nguyện viên được yêu cầu cố gắng nói hoặc tưởng tượng mình đang nói một loạt từ. Cả hai hành động đều kích hoạt các vùng não chồng chéo nhau và tạo ra các hoạt động não tương tự, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Tiếp theo, họ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn giải những từ mà tình nguyện viên nghĩ nhưng không nói ra. Kết quả cho thấy chip não có thể diễn giải các câu nói mà tình nguyện viên tưởng tượng trong đầu với độ chính xác lên tới 74%.

Thêm thành tựu về giao diện não - máy tính - Ảnh 1.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) đang kiểm tra các vi điện cực Ảnh: ĐẠI HỌC STANFORD

Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ nói trên một ngày nào đó có thể giúp những người không thể nói chuyện giao tiếp dễ dàng hơn. "Nghiên cứu này thực sự mang lại hy vọng rằng BCI về giọng nói một ngày nào đó có thể khôi phục khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên và thoải mái như lời nói thông thường" - trang Euro News dẫn lời ông Frank Willett, nhà phẫu thuật thần kinh tại Đại học Stanford và là thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

BCI hoạt động bằng cách kết nối hệ thần kinh của một người với các thiết bị có thể giải mã hoạt động não bộ của họ. Nhờ đó, người sử dụng có thể thực hiện hành động, như điều khiển máy tính hoặc cử động bàn tay giả, chỉ bằng suy nghĩ. Một trong những thiết bị được biết đến nhiều nhất là chip não Neuralink do tỉ phú người Mỹ Elon Musk và các cộng sự phát triển.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo