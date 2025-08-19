Thêm thành tựu về giao diện não - máy tính

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) vừa phát triển một thiết bị giao diện não - máy tính (BCI) có khả năng giải mã những câu được nghĩ đến nhưng không được nói ra của người sử dụng.

Trong thử nghiệm mới đây, các nhà nghiên cứu đã cấy các mảng vi điện cực siêu nhỏ vào khu vực vỏ não vận động - là nơi chịu trách nhiệm về lời nói - để ghi lại các tín hiệu thần kinh. Sau đó, tình nguyện viên được yêu cầu cố gắng nói hoặc tưởng tượng mình đang nói một loạt từ. Cả hai hành động đều kích hoạt các vùng não chồng chéo nhau và tạo ra các hoạt động não tương tự, mặc dù ở các mức độ khác nhau. Tiếp theo, họ huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn giải những từ mà tình nguyện viên nghĩ nhưng không nói ra. Kết quả cho thấy chip não có thể diễn giải các câu nói mà tình nguyện viên tưởng tượng trong đầu với độ chính xác lên tới 74%.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Stanford (Mỹ) đang kiểm tra các vi điện cực Ảnh: ĐẠI HỌC STANFORD

Nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ nói trên một ngày nào đó có thể giúp những người không thể nói chuyện giao tiếp dễ dàng hơn. "Nghiên cứu này thực sự mang lại hy vọng rằng BCI về giọng nói một ngày nào đó có thể khôi phục khả năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên và thoải mái như lời nói thông thường" - trang Euro News dẫn lời ông Frank Willett, nhà phẫu thuật thần kinh tại Đại học Stanford và là thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

BCI hoạt động bằng cách kết nối hệ thần kinh của một người với các thiết bị có thể giải mã hoạt động não bộ của họ. Nhờ đó, người sử dụng có thể thực hiện hành động, như điều khiển máy tính hoặc cử động bàn tay giả, chỉ bằng suy nghĩ. Một trong những thiết bị được biết đến nhiều nhất là chip não Neuralink do tỉ phú người Mỹ Elon Musk và các cộng sự phát triển.



