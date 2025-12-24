HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thêm vụ nổ gần nơi tướng Nga bị đánh bom xe, 2 cảnh sát thiệt mạng

Anh Thư

(NLĐO) - Một vụ nổ mới vừa xảy ra ở phía Nam Moscow, gần nơi một vị tướng Nga bị ám sát bằng bom xe chưa đầy 2 ngày trước.

Theo đài RT và hãng tin TASS, một vụ nổ chết người khác vừa xảy ra vào rạng sáng 24-12 trên đường Yaseneva ở phía Nam Moscow, trong đó nghi phạm được cho là có ý định đặt bom xe cảnh sát thì bị phát hiện.

Thêm vụ nổ gần nơi tướng Nga bị đánh bom xe, 2 cảnh sát thiệt mạng - Ảnh 1.

Hiện trường vụ nổ mới trên đường Yaseneva ở phía Nam Moscow hôm 24-12, cùng tuyến đường với vụ nổ bom xe làm tướng Nga Fanil Sarvarov thiệt mạng - Ảnh: SPUTNIK

Ủy ban Điều tra Nga cho biết vào thời điểm xảy ra vụ việc, 2 cảnh sát giao thông đi tuần tra đã phát hiện một người khả nghi đang ở gần xe cảnh sát.

Khi họ tiến đến kiểm tra, thiết bị nổ tự chế mà đối tượng này mang theo phát nổ, khiến cả 3 người thiệt mạng.

Vụ án hình sự đang được điều tra như một vụ mưu sát sĩ quan cảnh sát.

Truyền thông Nga đã xác định danh tính hai sĩ quan thiệt mạng, cả hai đều ở độ tuổi khoảng 25. Trong khi đó, nghi phạm được cho là đã kích nổ thiết bị nổ tự chế một cách cố ý sau khi bị đội tuần tra ngăn chặn kế hoạch đặt bom dưới gầm xe cảnh sát.

Trước đó vào sáng 22-12, cũng tại đường Yaseneva, một quả bom xe đã phát nổ và khiến Trung tướng Fanil Sarvarov, người đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến tại Bộ Tổng tham mưu Nga, thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra khi xe của ông Sarvarov đang di chuyển trên đường, làm hư hại một số phương tiện khác và khiến tài xế của ông Sarvarov bị thương nặng. Các nhà điều tra cho biết một trong các hướng nghi vấn là vụ ám sát này do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện.

Vào tháng 12 năm ngoái, một quả bom xe khác từng khiến Chỉ huy Lực lượng Phòng vệ hạt nhân, hóa học và sinh học Nga thiệt mạng cùng với trợ lý của ông, cũng tại Moscow.

