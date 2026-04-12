Theo cậu đi bắt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Sáng 12-4, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Người thân đưa thi thể các em về nhà lo hậu sự

Các nạn nhân gồm: Y.Z.D.B. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) và H.N.B. (SN 2013, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Bảy, cùng xã).

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-4, 2 em về nhà bà ngoại tại xã Ea Ning chơi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các em theo người cậu ra hồ nước tại buôn Tăc Mnga để bắt cá.

Khoảng 1 giờ sau, không thấy 2 em, gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện và đưa cả hai lên khỏi hồ nước. Dù được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, người cậu hiện đang hoảng loạn nên chưa thể xác định nguyên nhân 2 cháu tử vong.

Chính quyền địa phương cũng cho biết khu vực hồ nước thời điểm xảy ra sự việc đã cạn, chỉ còn lại một số vũng nước. Trong quá trình di chuyển, có thể các em không may trượt chân xuống vũng sâu, dẫn đến chết đuối.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.