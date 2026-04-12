Thời sự

Theo cậu đi bắt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm

Cao Nguyên

(NLĐO) – Về nhà ngoại chơi rồi theo cậu ra hồ bắt cá, 2 học sinh tại tỉnh Đắk Lắk không may gặp nạn, chết đuối thương tâm.

Sáng 12-4, lãnh đạo UBND xã Ea Ning (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử vong.

Theo người lớn đi bắt cá, 2 học sinh chết đuối thương tâm - Ảnh 1.

Người thân đưa thi thể các em về nhà lo hậu sự

Các nạn nhân gồm: Y.Z.D.B. (SN 2016, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) và H.N.B. (SN 2013, học sinh Trường THCS Đoàn Thị Bảy, cùng xã). 

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-4, 2 em về nhà bà ngoại tại xã Ea Ning chơi. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, các em theo người cậu ra hồ nước tại buôn Tăc Mnga để bắt cá.

Khoảng 1 giờ sau, không thấy 2 em, gia đình tổ chức tìm kiếm. 

Đến khoảng 17 giờ 15 phút cùng ngày, người dân phát hiện và đưa cả hai lên khỏi hồ nước. Dù được nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế cấp cứu nhưng các nạn nhân đã tử vong ngoại viện.

Theo lãnh đạo UBND xã Ea Ning, người cậu hiện đang hoảng loạn nên chưa thể xác định nguyên nhân 2 cháu tử vong. 

Chính quyền địa phương cũng cho biết khu vực hồ nước thời điểm xảy ra sự việc đã cạn, chỉ còn lại một số vũng nước. Trong quá trình di chuyển, có thể các em không may trượt chân xuống vũng sâu, dẫn đến chết đuối.

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân.

Người phụ nữ cứu 2 thanh niên khỏi chết đuối

Người phụ nữ cứu 2 thanh niên khỏi chết đuối

(NLĐO) - Một người phụ nữ đã dũng cảm cứu được 2 trong số 3 thanh niên đang chới với giữa dòng nước dữ.

Đi câu cá, 2 học sinh tiểu học chết đuối thương tâm

(NLĐO) – Thấy 2 đôi dép và dụng cụ câu cá để trên bờ, nghi có chuyện chẳng lành, người dân xuống hồ nước tìm thì phát hiện 2 học sinh đã chết đuối

Nhảy xuống sông cứu người, người đàn ông chết đuối thương tâm

(NLĐO) – Phát hiện có người rơi xuống sông Ba trong đêm, người đàn ông đã nhảy xuống ứng cứu nhưng không may bị nước cuốn tử vong.

