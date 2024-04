Theo sát chất lượng bữa ăn

Nhiều năm qua, Công ty CP Thủy sản Năm Sao (xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đặc biệt coi trọng chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động (NLĐ). Là doanh nghiệp (DN) chuyên kinh doanh, chế biến các mặt hàng thủy sản để xuất khẩu, với hơn 350 lao động nên bếp ăn tập thể của công ty lúc nào cũng đông đúc, thực đơn phong phú được thay đổi hằng ngày nhằm bảo đảm dinh dưỡng.



Được ăn ngon mỗi ngày

Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực bếp ăn tập thể của công ty khá rộng, đặc biệt là các dụng cụ nấu ăn, gia vị chế biến luôn được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng, tạo cho NLĐ cảm giác yên tâm. Thực đơn chính hằng ngày gồm 2 món mặn, đồ xào, canh và đồ tráng miệng. Tại đây, công nhân (CN) có thể ăn uống thỏa thích mà không phải bận tâm về thực phẩm.

CN Nguyễn Thị Cẩm Nhung cho biết chị đã làm việc tại đây hơn 5 năm với thu nhập ổn định. Không chỉ chăm lo đời sống, ban giám đốc và Công đoàn cơ sở đặc biệt quan tâm đến chất lượng bữa ăn hằng ngày nên tất cả CN rất phấn khởi.

Lãnh đạo công ty thường xuyên xuống bếp ăn kiểm tra việc thực hiện các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm ở khu vực chế biến và hỏi thăm CN về chất lượng suất ăn, điều này khiến họ thêm xúc động. "Mỗi suất ăn dù chỉ có giá 20.000 đồng nhưng rất hợp khẩu vị, ai cũng thấy ngon miệng" - chị Nhung cho biết.

Bữa ăn trưa đầy đủ dinh dưỡng của công nhân tại Nhà máy Sản xuất bao bì Phong Nha

Chất lượng bữa ăn giữa ca của CN tại Nhà máy Sản xuất bao bì Phong Nha (KCN Tây Bắc, Đồng Hới) cũng luôn được cải thiện. Đây là một trong số ít DN sẵn sàng đầu tư bếp ăn tập thể hiện đại trong khuôn viên của nhà máy. Bếp ăn do nhân sự của nhà máy trực tiếp đảm trách tất cả các khâu - từ việc thu mua thực phẩm cho đến chế biến món ăn - nhằm kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với cách làm này, thời gian qua, chưa có trường hợp CN ăn ca tại nhà máy xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm. Ông Nguyễn Đình Thông - quản đốc nhà máy - cho biết bữa ăn giữa ca trị giá 25.000 đồng/người, món thay đổi thường xuyên. "Bữa ăn là một trong nhiều chính sách phúc lợi mà nhà máy dành cho đội ngũ lao động làm việc tại đây. Họ vui vì được ăn ngon mỗi ngày" - ông Thông bày tỏ.

Thực tế, trước khi có sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn thì nhiều DN đã quan tâm thực hiện chế độ ăn ca trưa cho NLĐ thông qua các hình thức như hỗ trợ tiền mặt, tổ chức bếp ăn tập thể… Mức hỗ trợ khác nhau tùy điều kiện của DN.

Sức khỏe công nhân là trên hết

Sau khi dịch COVID-19 được khống chế, dù sản xuất - kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn nhưng nhiều DN tại Quảng Bình vẫn nỗ lực duy trì bữa ăn giữa ca cho NLĐ, xem đó là vừa là cách động viên vừa bảo đảm sức khỏe lâu dài cho họ.

Bà Phạm Thị Ánh Thuyết, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Thủy sản Năm Sao (huyện Bố Trạch), cho biết thời gian qua, DN luôn coi trọng việc chăm lo sức khỏe cho NLĐ, thể hiện rõ ở việc nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày. Đến thăm công ty, chúng tôi rất ấn tượng với khu vực bếp nấu rộng rãi, sạch sẽ, các vật dụng đựng thức ăn luôn được sắp xếp ngăn nắp và khử khuẩn, tuyệt đối không để côn trùng xâm nhập.

Nguồn thực phẩm đầu vào luôn được kiểm tra kỹ lưỡng nhằm hạn chế thấp nhất rủi ro ngộ độc thực phẩm. Nhà bếp luôn tuân thủ việc lưu mẫu thức ăn hằng ngày theo quy định. Góp ý của CN về chất lượng bữa ăn luôn được lãnh đạo DN tiếp thu và điều chỉnh nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho NLĐ.

Bà Lê Thị Thanh Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Đại Thành ở huyện Bố Trạch - nơi có 180 CN làm việc tại công trường mỗi ngày, cho biết công việc của họ rất vất vả, do vậy bữa ăn hằng ngày luôn được chú trọng dinh dưỡng để hồi phục năng lượng. Thực phẩm được cung cấp phải bảo đảm tươi sống, nguồn gốc an toàn và sau mỗi bữa ăn phải thực hiện nghiêm túc việc lưu mẫu thực phẩm. Hiện suất ăn chỉ có giá 20.000 đồng nhưng CN rất an tâm vì rất an toàn, vừa miệng.

Để tổ chức bữa ăn giữa ca cho hơn 200 lao động tại Nhà máy Gỗ Phú Quý, Công ty CP Việt Trung (KCN Tây Bắc, Đồng Hới) đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất bếp ăn tập thể rộng rãi, thoáng mát, phòng ăn có máy điều hòa. Công ty cũng ký hợp đồng với đơn vị uy tín nấu ăn tại nhà máy.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được giám sát chặt chẽ từ nhập nguyên liệu đầu vào đến quy trình chế biến và thực hiện lưu mẫu theo quy định. Đơn vị nấu ăn phải cam kết thực phẩm cho bếp ăn được cung cấp bởi các cơ sở có uy tín, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, công ty còn dành quỹ đất để trồng rau xanh phục vụ bữa ăn của NLĐ.

Tạo sự gắn kết Ông Phan Thanh Lân, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, cho biết bữa ăn ca trưa rất quan trọng đối với CN và cả DN. Khi suất ăn bảo đảm chất lượng, NLĐ sẽ có đủ sức khỏe, tinh thần làm việc cũng thoải mái, năng suất lao động được cải thiện. Đây là điều kiện gián tiếp giúp xây dựng thiện cảm, sự tin cậy, gắn bó giữa NLĐ và DN. Để bảo đảm chất lượng bữa ăn, LĐLĐ tỉnh Quảng Bình thường xuyên chỉ đạo các đơn vị, DN có tổ chức bữa ăn cho NLĐ cần quan tâm đến chất lượng bữa ăn. Đối với Công đoàn các cấp cần tích cực phối hợp người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện tốt chủ trương về bữa ăn ca, đặc biệt kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của NLĐ trong bữa ăn ca.