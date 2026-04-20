Thi công thiếu an toàn trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, một công ty bị phạt

Ngày 20-4, Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty Xây dựng T.S. do vi phạm quy định thi công trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Cơ quan chức năng yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trên cao tốc

Trước đó, chiều 19-4, tại Km2012 trên tuyến cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang, lực lượng chức năng phát hiện đơn vị này thi công khi tuyến đường đang khai thác nhưng không bố trí đầy đủ hệ thống báo hiệu, rào chắn tạm thời theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản với sự chứng kiến của đại diện doanh nghiệp.

Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 25 triệu đồng theo điểm c, khoản 5, Điều 8, Nghị định 336/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 22-12-2025 về "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ".

Đồng thời, lực lượng CSGT buộc chấm dứt vi phạm và khẩn trương bổ sung đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực thi công.

Đội CSGT Đường bộ cao tốc số 7 cảnh báo việc không đảm bảo hệ thống báo hiệu, cảnh báo an toàn khi thi công trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc.