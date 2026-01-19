Đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hơn 110 km thông xe toàn tuyến

Ngày 19-1, Ban quản lý Dự án (QLDA) Mỹ Thuận cho biết đã thông xe tuyến chính cao tốc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Như vậy, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã kết nối thông suốt.

Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe vào trưa 19-1

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và đoạn Hậu Giang – Cà Mau do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư có quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng.

Các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Hướng từ Cần Thơ – Cà Mau, các phương tiện tham gia giao thông đi từ đầu tuyến (kết nối đoạn Cần Thơ – Hậu Giang) từ Km2014 đến nút giao IC12 và đi theo biển báo để ra khỏi cao tốc. Đối với chiều Cà Mau – Cần Thơ, các phương tiện vào đường cao tốc tại nút giao IC12…

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân đã không giấu được sự phấn khởi khi dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau được thông xe toàn tuyến.

"Từ hôm nay, chúng tôi không chỉ rút ngắn được thời gian khi vận chuyển hàng hóa mà việc lưu thông cũng trở nên dễ dàng" – tài xế Nguyễn Văn Lượm (ngụ tỉnh Cà Mau) cười nói.