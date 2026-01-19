HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đô thị

Đường cao tốc Cần Thơ – Cà Mau hơn 110 km thông xe toàn tuyến

Vân Du

(NLĐO) – Người dân miền Tây phấn khởi khi toàn tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài hơn 110 km đã được kết nối thông suốt, khai thác toàn tuyến

Ngày 19-1, Ban quản lý Dự án (QLDA) Mỹ Thuận cho biết đã thông xe tuyến chính cao tốc Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Như vậy, toàn tuyến cao tốc Cần Thơ – Cà Mau đã kết nối thông suốt.

Cao tốc Hậu Giang – Cà Mau thông xe toàn tuyến - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Hậu Giang - Cà Mau chính thức thông xe vào trưa 19-1

Theo Ban QLDA Mỹ Thuận, dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau có chiều dài tuyến chính 110,85 km. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: đoạn Cần Thơ – Hậu Giang và đoạn Hậu Giang – Cà Mau do Ban QLDA Mỹ Thuận làm chủ đầu tư có quy mô 4 làn xe với tổng mức đầu tư hơn 27.520 tỉ đồng.

Các phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc với tốc độ tối đa 80 km/h và tốc độ tối thiểu là 60 km/h.

Hướng từ Cần Thơ – Cà Mau, các phương tiện tham gia giao thông đi từ đầu tuyến (kết nối đoạn Cần Thơ – Hậu Giang) từ Km2014 đến nút giao IC12 và đi theo biển báo để ra khỏi cao tốc. Đối với chiều Cà Mau – Cần Thơ, các phương tiện vào đường cao tốc tại nút giao IC12…

Chia sẻ với phóng viên, nhiều người dân đã không giấu được sự phấn khởi khi dự án cao tốc Cần Thơ – Cà Mau được thông xe toàn tuyến.

"Từ hôm nay, chúng tôi không chỉ rút ngắn được thời gian khi vận chuyển hàng hóa mà việc lưu thông cũng trở nên dễ dàng" – tài xế Nguyễn Văn Lượm (ngụ tỉnh Cà Mau) cười nói.

Khởi công cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào dịp 19-5

Khởi công cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum vào dịp 19-5

(NLĐO) – Tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum được quy hoạch quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 44.355 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có thư kêu gọi toàn dân tham gia tố giác tội phạm

(NLĐO) – Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau kêu gọi các cơ quan, tổ chức cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động này

Tin lời kẻ gian, một bảo vệ ở Cà Mau bị lừa hàng trăm triệu đồng

(NLĐO) – Đây là một trong 91 vụ việc lừa đảo qua mạng tại tỉnh Cà Mau trong năm 2025, xuất phát từ sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết của người dân.

