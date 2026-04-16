Thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026: Khoảng 6% thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên

Thí sinh thi đánh giá năng lực 2026

Theo đó, phổ điểm đợt 1 thi đánh giá năng lực năm nay có dạng gần phân bố chuẩn với điểm trung bình và trung vị đều bằng 682 điểm.

Phổ điểm trải rộng với độ lệch chuẩn bằng 141,2 thể hiện khả năng phân loại thí sinh tốt. Khoảng 30% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 55% dưới 700 điểm và chỉ khoảng 6% đạt từ 900 điểm trở lên, cho thấy sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực.

Phân bố điểm thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026

So với năm 2025, phổ điểm thi đánh giá năng lực năm 2026 có xu hướng dịch chuyển nhẹ về phía điểm cao, đồng thời độ phân tán tăng, cho thấy thí sinh đã thích nghi tốt hơn với cấu trúc đề thi mới, trong khi đề thi vẫn đảm bảo tính phân loại hiệu quả.

Các chỉ số về độ khó và độ phân biệt của câu hỏi đều đạt mức tốt với phần lớn câu hỏi nằm trong khoảng độ khó trung bình và hơn một nửa đạt mức phân biệt rất tốt, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của kết quả thi trong tuyển sinh ĐH.

Theo kế hoạch, kết quả thi được công bố vào ngày 17-4 thông qua hệ thống trực tuyến.

ĐHQG TPHCM tiếp tục áp dụng hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử thay cho bản giấy nhằm thuận tiện cho thí sinh và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 có 133.489 thí sinh chính thức dự thi, đạt tỉ lệ 98,33% so với số đăng ký ban đầu.

Đợt 2 của kỳ thi dự kiến được tổ chức vào ngày 24-5-2026 tại 9 tỉnh, thành phố với thời gian đăng ký từ ngày 18-4 đến 25-4-2026.