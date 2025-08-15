Thí điểm giải pháp phát triển đô thị xanh loại II tại 3 địa phương

Chiều ngày 14-8, tại Hà Nội, diễn ra họp báo giới thiệu Dự án "Lồng ghép chống chịu biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường để phát triển các đô thị xanh loại II".



Đây là dự án do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được triển khai từ năm 2020-2025 nhằm tăng cường năng lực thể chế bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu phục vụ phát triển xanh các đô thị loại II.

Dự án do Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là chủ dự án. Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường là đơn vị tham gia thực hiện dự án.

Theo ông Nguyễn Trung Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án, trước những thách thức ngày càng gia tăng từ biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường, các đô thị Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải chuyển mình theo hướng xanh và bền vững.

Theo đó, dự án được thí điểm triển khai tại 3 địa phương: Huế, Tuyên Quang (TP Hà Giang) và Phú Thọ (TP Vĩnh Yên trước đây).

Dự án gồm 4 hợp phần chính: Xây dựng khung chính sách quốc gia để bảo vệ môi trường và chống chịu biến đổi khí hậu; Thực hiện thí điểm các giải pháp phát triển đô thị bền vững ở Hà Giang, Huế và Vĩnh Yên (nay là Tuyên Quang, Huế, Phú Thọ); Xây dựng và áp dụng thử nghiệm các giải pháp tài chính mới để phòng chống rủi ro khí hậu ở Huế; Tăng cường, hỗ trợ lập quy hoạch môi trường tổng hợp và thích ứng với khí hậu đối với cấp tỉnh/thành phố.