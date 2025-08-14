HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đại hội Đảng

Phường Tân Sơn Nhất hướng đến "đô thị xanh, vững bước vươn mình"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Tân Sơn Nhất giữ vai trò chiến lược quan trọng trong sự phát triển chung của TP HCM, kinh tế duy trì ổn định và bền vững trong những năm qua

Ngày 14-8, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất, TP HCM tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu khai mạc Đại hội, ông Lê Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Nhất cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và nhân dân phường đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều thành tựu toàn diện. Kinh tế tăng trưởng ổn định, trong đó thương mại - dịch vụ giữ vai trò chủ lực. Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao, các chính sách an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Công tác quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Phường Tân Sơn Nhất hướng đến "đô thị xanh, vững bước vươn mình"- Ảnh 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Bên cạnh những kết quả nổi bật, ông Lê Hoàng Hà cũng thẳng thắn chỉ ra hạn chế. Theo đó, một số dự án còn chậm tiến độ, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, vẫn tồn tại những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. 

"Những tồn tại này là thách thức mà Đại hội cần tập trung giải quyết trong nhiệm kỳ tới. Mục tiêu cao nhất là xây dựng phường Tân Sơn Nhất trở thành "đô thị xanh, vững bước vươn mình", nâng cao chất lượng sống của người dân trong kỷ nguyên mới" - ông Lê Hoàng Hà nhấn mạnh.

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh phường Tân Sơn Nhất giữ vai trò chiến lược quan trọng trong sự phát triển chung của thành phố. Những năm qua, kinh tế địa phương duy trì ổn định và bền vững, nhiều công trình trọng điểm được tập trung triển khai, góp phần cải thiện diện mạo đô thị và kết nối mạng lưới giao thông của thành phố. 

Đặc biệt, phường đã làm tốt công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, kịp thời phục vụ triển khai các dự án. An ninh chính trị được giữ vững, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Phường Tân Sơn Nhất hướng đến "đô thị xanh, vững bước vươn mình"- Ảnh 3.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Mạnh Cường lưu ý phường Tân Sơn Nhất đứng trước thời cơ lớn song cũng không ít thách thức, với vị thế "quốc tế" khi sở hữu những hạ tầng chiến lược của thành phố như tuyến Metro, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, phường cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện mục tiêu "hàng thẳng, lối thông, đồng lòng cùng tiến".

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề nghị phường Tân Sơn Nhất tận dụng tối đa lợi thế vị trí địa lý để phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ chất lượng cao, logistics; đón đầu cơ hội từ các dự án như Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất và các khu đô thị gắn với hệ thống giao thông công cộng. Đồng thời, xác định công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị là nhiệm vụ trọng tâm, huy động mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án trọng điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, hướng đến xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, xanh và bền vững.

Phường Tân Sơn Nhất hướng đến "đô thị xanh, vững bước vươn mình"- Ảnh 4.

Ông Lê Hoàng Hà giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Sơn Nhất

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất nhiệm kỳ 2025-2030 với 33 thành viên đã ra mắt Đại hội. Trong đó, ông Lê Hoàng Hà được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Tân Sơn Nhất đề ra 26 chỉ tiêu. Trong đó, thu ngân sách nhà nước đạt 100% dự toán, tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính đúng hạn trên các lĩnh vực đạt 98%.

Phường Tân Sơn Nhất cũng tập trung triển khai các dự án TOD dọc tuyến Metro 2, Metro 5, cải tạo Kênh A41, nâng cấp tiểu đảo vòng xoay Lăng Cha Cả, chỉnh trang vòng xoay đường Hoàng Việt...


Ông Lâm Hùng Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài

Ông Lâm Hùng Tấn giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Vườn Lài

(NLĐO) - Ban Chấp hành Đảng bộ phường Vườn Lài nhiệm kỳ 2025-2030 có 33 thành viên đã ra mắt Đại hội.

Phường Hòa Hưng đặt mục tiêu 6 chương trình đột phá

(NLĐO) - Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Phường Hòa Hưng, TP HCM đặt mục tiêu xây dựng phường phát triển bền vững, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hạnh phúc

Phường Bình Tân sẽ kêu gọi đầu tư trung tâm thương mại, trường đại học, nhà ở xã hội

(NLĐO) - Phường Bình Tân giữ vai trò quan trọng trong định hướng mở rộng không gian đô thị, phát triển đô thị thông minh, bền vững.

