Kinh tế

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng bằng tem do Bộ Công an phát hành

Thùy Linh

(NLĐO) - Dự kiến truy xuất dán tem nhãn trên quả sầu riêng được thực hiện từ ngày 1-1-2026, với mẫu tem truy xuất do Bộ Công an phát hành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây ban hành Quyết định về kế hoạch thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.

Thí điểm truy xuất nguồn gốc sầu riêng bằng tem do Bộ Công an phát hành - Ảnh 1.

Dự kiếm thí điểm dán tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng từ 1-1-2026

Kế hoạch đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống trực tuyến và cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng theo thời gian thực, có sự tham gia xác thực của các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương.

Hệ thống sẽ cho phép ghi nhận, quản lý thông tin tại tất cả các khâu chính (cơ sở trồng sầu riêng - vùng trồng - thu mua - sơ chế/đóng gói - vận chuyển – phân phối) và truy xuất thông tin bằng mã QR hoặc phương tiện thích hợp trên tem nhãn của từng quả sầu riêng, từ ngày 1-1-2026 đến ngày 30-6-2026.

Kế hoạch đặt mục tiêu huy động được tối thiểu 5 doanh nghiệp sản xuất, thu mua, sơ chế/đóng gói, vận chuyển, phân phối tham gia thử nghiệm.

Đáng chú ý, tổ chức cấp/gắn tem xác thực điện tử (bao gồm cả tem gắn Qrcode/NFC/RFID do Bộ Công an phát hành) cho các lô sầu riêng đáp ứng yêu cầu.

Kết thúc giai đoạn thí điểm, tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của Hệ thống truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng về tính chính xác thông tin, tính thuận tiện cho người dùng, chi phí, lợi ích mang lại…

Trên cơ sở đó, tổng kết bài học kinh nghiệm, đề xuất điều chỉnh, bổ sung về kỹ thuật hoặc quy trình (nếu cần) trước khi mở rộng áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các nông sản khác và triển khai chính thức trên phạm vi rộng vào cuối năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cho Vụ Khoa học và Công nghệ là đơn vị đầu mối về giải pháp công nghệ, phối hợp chặt chẽ với NETACOM (đơn vị phối hợp, tài trợ hệ thống công nghệ thông tin trong quá trình thí điểm) và Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển trong việc phát triển, nâng cấp và hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc phục vụ kế hoạch thí điểm; tham mưu cho Bộ về các yêu cầu kỹ thuật và hạ tầng công nghệ để triển khai hệ thống hiệu quả.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì và chịu trách nhiệm về nghiệp vụ từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, đóng gói khi triển khai thực hiện kế hoạch thí điểm truy xuất nguồn gốc quả sầu riêng.

Trung tâm Tem và Vật liệu chống giả - In Ba Đình thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an chủ trì tổ chức in ấn, quản lý và cấp phát tem xác thực điện tử (bao gồm cả tem gắn Qrcode/NFC/RFID do Bộ Công an phát hành) phục vụ kế hoạch thí điểm; đảm bảo tem được cấp phát, sử dụng đúng mục đích và đúng quy định hiện hành.

Tin liên quan

Sầu riêng trái vụ tiếp tục rớt giá, nông dân lo lắng

Sầu riêng trái vụ tiếp tục rớt giá, nông dân lo lắng

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay tiếp tục giảm mạnh, về gần mức chính vụ trong khi chi phí sản xuất trái vụ cao gấp 3 lần

Giá sầu riêng trái vụ bất ngờ rớt mạnh

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay 8-12 bất ngờ giảm, bất chấp đang thời điểm trái vụ, chi phí sản xuất cao, hàng ít

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói gì về vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng?

(NLĐO) - Theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, gian lận mua bán mã số vùng trồng là hành vi phạm pháp và cần xử lý nghiêm.

