Kinh tế

Giá sầu riêng trái vụ bất ngờ rớt mạnh

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Giá sầu riêng hôm nay 8-12 bất ngờ giảm, bất chấp đang thời điểm trái vụ, chi phí sản xuất cao, hàng ít

Ngày 8-12, các vựa thu mua sầu riêng ở ĐBSCL thông báo giá mua sầu riêng Dona (Thái, Monthong) phổ biến loại A ở mức 100.000 – 105.000 đồng/kg; loại B ở mức từ 80.000 – 85.000 đồng/kg; loại C thương lượng. Mức giá này giảm đến 20.000 – 25.000 đồng/kg so với đầu tháng 12. 

- Ảnh 1.

Sầu riêng Dona

Riêng giá sầu riêng Ri 6  loại A phổ biến ở mức 70.000 – 75.000 đồng/kg, loại B ở mức 55.000 – 60.000 đồng/kg; tăng 2.000 – 5.000 đồng/kg so với đầu tháng 12.

Giám đốc một công ty xuất khẩu sầu riêng lớn ở ĐBSCL cho hay giá sầu riêng Dona rớt mạnh do tới mùa cherry ngoại đổ bộ Trung Quốc. 

Năm nay, Trung Quốc nhập khẩu cherry nhiều, ngập các chợ đầu mối nên giảm tiêu thụ sầu riêng. Thông lệ, mùa cherry rộ đến hết tháng 1-2026 nên sầu riêng Việt Nam còn chịu sự cạnh tranh gay gắt.

- Ảnh 3.

Sầu riêng Ri 6 có nhiều thị trường nên giữ giá cao

Với sầu riêng 4 Ri, do được bán nội địa, xuất khẩu sang nhiều thị trường ngoài Trung Quốc nên giữ giá tốt hơn, nhất là khi hàng trái vụ không có nhiều.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết xuất khẩu sầu riêng đến tháng 11 ước đạt 3,7 tỉ USD, dự kiến cả năm 2025 đạt 4 tỉ USD.

Cập nhật chi tiết đến tháng 10-2025, Trung Quốc đã nhập từ Việt Nam lượng sầu riêng trị giá 3,15 tỉ USD, chiếm đến 94,4% thị phần. Do đó, các biến động từ thị trường Trung Quốc ảnh hưởng trực tiếp đến giá sầu riêng ở Việt Nam.

Giá sầu riêng tăng vọt nhưng nông dân vẫn kém vui

Giá sầu riêng tăng vọt nhưng nông dân vẫn kém vui

(NLĐO) – So với cuối tháng 10, giá sầu riêng Dona tăng đến 25.000 đồng/kg

Loại sầu riêng bán 700.000 đồng/kg nhưng vẫn "cháy hàng"

(NLĐO) - Một giống sầu riêng mới xuất hiện ở Vĩnh Long có giá "đắt xắt ra miếng" nhưng nhiều thương lái vẫn tìm mua.

Bầu Đức bất ngờ mang sầu riêng bán trong nước

(NLĐO) – Lần đầu tiên, bầu Đức quyết định đưa sầu riêng của Hoàng Anh Gia Lai vào siêu thị phục vụ người Việt

