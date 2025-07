Thi hành án dân sự TP HCM đổi tên, tổ chức lại hệ thống 19 phòng khu vực

Theo đó, Cục THADS TP HCM được đổi tên thành THADS TP HCM, trụ sở đặt tại số 372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông. Cơ quan này hiện có 19 Phòng THADS khu vực trực thuộc, thực hiện nhiệm vụ thi hành án trên toàn địa bàn thành phố.



Phân định thẩm quyền

Theo cơ cấu mới, THADS TP HCM giữ vai trò là cơ quan thi hành án cấp tỉnh, có thẩm quyền tổ chức thi hành các bản án, quyết định của TAND TP HCM và các vụ việc có yếu tố nước ngoài, trọng tài thương mại, vụ việc cạnh tranh… Trong khi đó, các Phòng khu vực đảm nhiệm vụ việc do tòa án địa phương tuyên, bản án được ủy thác hoặc liên quan người chưa thành niên cư trú tại khu vực.

Thi hành án dân sự TP HCM đổi tên mới

THADS TP HCM tiếp nhận các bản án, quyết định từ Tòa án thông qua nhiều hình thức, trong đó có hệ thống trục liên thông giữa các cơ quan tư pháp.

Từ ngày 1-7-2025, THADS TP HCM áp dụng nhiều quy định mới liên quan đến tiếp nhận yêu cầu thi hành án, tiếp công dân và việc thu – chi tiền thi hành án.

Theo đó, đương sự có thể nộp yêu cầu thi hành án tại cơ quan THADS TP HCM hoặc bất kỳ Phòng THADS khu vực nào có thẩm quyền, thông qua hình thức trực tiếp, gửi qua bưu chính hoặc qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Việc tiếp công dân được tổ chức tại trụ sở cơ quan vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, Tết.

Đối với khiếu nại, tố cáo, phản ánh, cá nhân và tổ chức có thể gửi đơn trực tiếp hoặc qua bưu điện để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục hành chính tại địa điểm mới, các Phòng THADS khu vực vẫn làm việc tại địa chỉ cũ của các Chi cục Thi hành án trước đây.

Về tài chính, THADS TP HCM công bố hai tài khoản thu tiền thi hành án, gồm tài khoản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực II và tài khoản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Việc thu tiền thi hành án được thực hiện bằng biên lai điện tử còn việc chi tiền được ưu tiên bằng chuyển khoản.

Trường hợp không thể chuyển khoản, người dân có thể nhận qua bưu điện hoặc nhận tiền mặt tại trụ sở chính của cơ quan (372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP HCM).

Tra cứu 19 Phòng THADS TP HCM

Phòng THADS Khu vực 1 (Địa chỉ trụ sở: 387 Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh). Phạm vi tổ chức THADS: phường Sài Gòn, Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Thành phố Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc, Xóm Chiếu, Khánh Hội, Vĩnh Hội.

Phòng THADS Khu vực 2 (địa chỉ 954 - 954A Kha Vạn Cân, phường Thủ Đức). Phạm vi tổ chức THADS: phường Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, An Khánh.

Phòng THADS Khu vực 3 (địa chỉ 2 Phan Phú Tiên, phường Chợ lớn). Phạm vi tổ chức THADS: phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú, Phú Lâm, Minh Phụng, Bình Thới, Hoà Bình, Phú Thọ.

Phòng THADS Khu vực 4 (địa chỉ 144/5 Âu Cơ, phường Tân Hoà). Phạm vi tổ chức THADS: phường Diên Hồng, Vườn Lài, Hoà Hưng, Tân Sơn Hoà, Tân Sơn Nhất, Tân Hoà, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Phòng THADS Khu vực 5 (địa chỉ 200/20 Bình Lợi, phường Bình Lợi Trung). Phạm vi tổ chức THADS: phường Gia Định, Bình Thạnh, Bình Lợi Trung, Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, Đức Nhuận, Cầu Kiệu, Phú Nhuận.

Phòng THADS Khu vực 6 (địa chỉ số 1 đường Tân Phú, phường Tân Mỹ). Phạm vi tổ chức THADS: phường Tân Thuận, Phú Thuận, Tân Mỹ, Tân Hưng, Bình Khánh, An Thới Đông, Cần Giờ, Nhà Bè, Hiệp Phước, Thạnh An.

Phòng THADS Khu vực 7 (địa chỉ 548 Nguyễn Thái Sơn, phường An Nhơn). Phạm vi tổ chức THADS: phường Đông Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Thới Hiệp, Thới An, An Phú Đông, Hạnh Thông, An Nhơn, Gò Vấp, An Hội Đông, Thông Tây Hội, An Hội Tây.

Phòng THADS Khu vực 8 (địa chỉ 33/7B Đường Trưng Nữ Vương, xã Hóc Môn). Phạm vi tổ chức THADS: Các xã Củ Chi, Tân An Hội, Thái Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Phú Hoà Đông, Bình Mỹ, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm.

Phòng THADS Khu vực 9 (địa chỉ 426 Hồ Học Lãm, phường An Lạc). Phạm vi tổ chức THADS: An Lạc, Tân Tạo, Bình Tân, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hoà, Tân Phú, Phú Thạnh.

Phòng THADS Khu vực 10 (địa chỉ: số 10 Đường số 3, xã Tân Nhựt). Phạm vi tổ chức THADS: Chánh Hưng, Phú Định, Bình Đông, Vĩnh Lộc, Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Hưng Long Bình Hưng.

Phòng THADS Khu vực 11 (địa chỉ: 45 Phạm Văn Dinh, phường Rạch Dừa). Phạm vi tổ chức THADS: Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa, Phước Thắng, Côn Đảo, Long Sơn.

Phòng THADS Khu vực 12 (địa chỉ: số 9 Huỳnh Ngọc Hay, phường Bà Rịa). Phạm vi tổ chức THADS: Bà Rịa, Long Hương, Phú Mỹ, Tam Long, Tân Thành, Tân Phước, Tân Hải, Châu Pha.

Phòng THADS Khu vực 13 (địa chỉ Khu Trung tâm hành chính xã Đất Đỏ). Phạm vi tổ chức THADS: Phước Hải, Long Hải, Đất Đỏ, Long Điền.

Phòng THADS Khu vực 14 (địa chỉ số 25 đường Trần Phú, xã Ngãi Giao). Phạm vi tổ chức THADS: Ngãi Giao, Bình Giã, Kim Long, Châu Đức, Xuân Sơn, Nghĩa Thành, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Hoà Hội, Bàu Lâm, Hoà Hiệp, Bình Châu.

Phòng THADS Khu vực 15 (địa chỉ: đường Thích Quảng Đức, phường Thủ Dầu Một). Phạm vi tổ chức THADS: Bình Dương, Chánh Hiệp, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Phú An.

Phòng THADS Khu vực 16 (địa chỉ đường Nguyễn Văn Tiết, phường Lái Thiêu). Phạm vi tổ chức THADS: Đông Hoà, Dĩ An, Thuận An, Thuận Giao, Bình Hoà, Lái Thiêu, An Phú, Tân Đông Hiệp.

Phòng THADS Khu vực 17 (địa chỉ đường DT746, phường Tân Uyên; đường D5, khu trung tâm hành chính xã Bắc Tân Uyên). Phạm vi tổ chức THADS: Vĩnh Tân, Bình Cơ, Tân Uyên, Tân Hiệp, Tân Khánh, Bắc Tân Uyên, Thường Tân.

Phòng THADS Khu vực 18 (địa chỉ Khu phố 2, phường Bến Cát). Phạm vi tổ chức THADS: Hoà Lợi, Tây Nam, Chánh Phú Hoà, Minh Thạnh, Long Hoà, Dầu Tiếng, Thanh An, Thới Hoà, Bến Cát.

Phòng THADS Khu vực 19 (địa chỉ số 2, đường NK, xã Bàu Bàng). Phạm vi tổ chức THADS: Bàu Bàng, Trừ Văn Thố, An Long, Phú Giáo, Phước Hoà, Phước Thành.