Giáo dục

Thi lớp 10 ở TPHCM: Thí sinh nào được cộng tối đa 3,5 điểm?

Đặng Trinh- Yến Nhi

(NLĐO)- Ở kỳ thi lớp 10, học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm

Trước thắc mắc của nhiều phụ huynh TPHCM về chế độ cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong kỳ thi lớp 10 sắp tới, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết đối tượng được cộng điểm ưu tiên, khuyến khích thực hiện theo Điều 14 Thông tư 30/2024 của Bộ GD-ĐT. Theo đó, điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi. Trong đó, nhóm 1: Được cộng 2 điểm; nhóm 2 được cộng 1,5 điểm; nhóm 3 được cộng 1 điểm.

Nhóm đối tượng 1: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng Lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %.

Nhóm đối tượng 3: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, điểm cộng thêm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được áp dụng như sau: Học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm. Đặc biệt chỉ áp dụng điểm cộng thêm cho đối tượng xét 3 nguyện vọng thường.

Thi lớp 10 ở TPHCM: Thí sinh được cộng ưu tiên tối đa 3,5 điểm - Ảnh 1.

Ở kỳ thi lớp 10, học sinh được hưởng cùng lúc nhiều chế độ ưu tiên và khuyến khích thì được cộng tối đa không quá 3,5 điểm

Đối với hình thức tuyển thẳng, đối tượng được tuyển thẳng là học sinh hoàn thành chương trình THCS năm học 2025 - 2026 tại TPHCM, trong độ tuổi quy định và thuộc một trong các đối tượng: Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người. Học sinh là người khuyết tật.

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử.

Học sinh THCS đạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc các học sinh đạt giải quốc tế các bộ môn thi tương ứng trong chương trình GDPT quốc gia được phép đăng ký nguyện vọng tuyển thẳng vào tất cả các trường THPT tại TPHCM (ngoại trừ trường chuyên).

Học sinh thuộc các diện xét tuyển thẳng còn lại có thể đăng ký vào các trường THPT (trừ trường chuyên và một số trường hợp đặc thù), trong đó đảm bảo trường đăng ký phải đáp ứng các điều kiện: Gần nơi ở hiện tại, hoặc gần nơi làm việc của cha mẹ, phù hợp với năng lực, điều kiện học tập của học sinh, phù hợp với khả năng tiếp nhận của trường.

Thi lớp 10 ở TPHCM: Thí sinh được cộng ưu tiên tối đa 3,5 điểm - Ảnh 2.Thông tin mới nhất về thi lớp 10, lớp 10 chuyên tại TPHCM

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT TPHCM, quy trình thi tuyển lớp 10 được thực hiện theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2, tùy tình hình thực tế sẽ tuyển sinh bổ sung

Thi tuyển thẳng, không áp dụng hình thức tuyển thẳng đối với học sinh tốt nghiệp THCS ngoài năm học 2025 - 2026. Trường THPT được phân bổ có thể khác với nguyện vọng đăng ký ban đầu, tùy thuộc chỉ tiêu tuyển sinh và khả năng tiếp nhận của các trường nhằm đảm bảo quyền lợi học tập và điều kiện tổ chức giáo dục phù hợp.

lực lượng vũ trang điểm xét tuyển điểm ưu tiên thi lớp 10 kỳ thi lớp 10 cộng điểm ưu tiên
