Quốc tế

Thị sát nhà máy vũ khí, nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái thử nghiệm bắn súng

Xuân Mai

(NLĐO) - Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ, cơ động, kêu gọi mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở này.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 12-3 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát hoạt động sản xuất vũ khí tại một nhà máy một ngày trước đó.

Hình ảnh do KCNA công bố cho thấy con gái ông Kim Jong-un, tên Ju-ae, đi cùng cha trong chuyến thị sát.

Ông Kim Jong-un và con gái đã bắn súng lục tại trường bắn trong nhà của nhà máy.

Lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái bắn súng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bắn súng lục tại trường bắn trong chuyến thị sát. Ảnh: Yonhap

Đã có những đồn đoán rằng Ju-ae đang được chuẩn bị để trở thành người kế nhiệm tiềm năng trong vị trí lãnh đạo.

Hồi tháng 2, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã thông báo với các nhà lập pháp rằng có những dấu hiệu cho thấy con gái ông Kim Jong-un đang tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề chính sách, cho rằng cô "đang trong giai đoạn được bổ nhiệm làm người kế nhiệm nội bộ".

Lãnh đạo Triều Tiên cùng con gái bắn súng - Ảnh 2.

Con gái ông Kim Jong-un bắn súng tại trường bắn trong chuyến thị sát cùng cha. Ảnh: KCNA

Trong chuyến thị sát trên, theo KCNA, ông Kim Jong-un đã nghe báo cáo về tính ưu việt của mẫu súng lục mới, bao gồm hiệu suất kết cấu, tỉ lệ trúng đích, hỏa lực tập trung và tính ứng dụng trong chiến đấu. Ông bày tỏ sự hài lòng về quá trình phát triển loại vũ khí này.

Hãng thông tấn này cũng cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra chỉ thị quan trọng về việc thiết lập một dây chuyền sản xuất mới tại nhà máy, nằm trong khuôn khổ kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm đã được thông qua tại Đại hội Đảng vào tháng trước.

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của các nhà máy sản xuất vũ khí hạng nhẹ, cơ động trong việc nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội, công an và dân quân, đồng thời kêu gọi mở rộng và hiện đại hóa các cơ sở này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị Quân ủy Trung ương mở rộng vào tháng tới. Hội nghị sẽ đánh giá tiến độ hiện đại hóa các nhà máy sản xuất vũ khí và xem xét ngân sách để nâng cấp 3 doanh nghiệp quốc phòng trọng điểm theo kế hoạch phát triển 5 năm mới.

