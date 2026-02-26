Ông Kim Jong-un nói về quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, Hàn Quốc

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết Bình Nhưỡng không có lý do gì để không hòa hợp với Mỹ nếu Washington từ bỏ chính sách thù địch.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong-un đã đưa ra nhận định trên tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Đại hội vừa kết thúc kỳ họp kéo dài một tuần vào ngày 25-2.

KCNA trích dẫn lời ông Kim Jong-un nêu rõ: "Chúng tôi không có lý do gì để không hòa hợp với Mỹ nếu họ tôn trọng địa vị hiện tại của đất nước, như đã được định nghĩa trong hiến pháp Triều Tiên, và từ bỏ chính sách thù địch đối với Triều Tiên".

Ông Kim Jong-un nhấn mạnh: "Triển vọng quan hệ Triều Tiên - Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ". Đồng thời, ông nói thêm rằng Bình Nhưỡng sẽ có những phản ứng "tương xứng" nếu Washington duy trì lập trường đối đầu.

"Cho dù đó là cùng tồn tại hòa bình hay đối đầu vĩnh viễn, chúng tôi đều chuẩn bị cho cả hai, và sự lựa chọn không nằm ở phía chúng tôi" – ông Kim Jong-un nói.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đọc bài phát biểu khai mạc tại Đại hội Đảng Lao động lần thứ IX, khai mạc vào ngày 19-2 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Rodong Sinmun News1

Theo hãng tin Yonhap, những phát biểu này cho thấy Triều Tiên đang để ngỏ cánh cửa đàm phán với Washington, trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 4 của Tổng thống Donald Trump được kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội nối lại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Tuy nhiên, đối với Seoul, ông Kim Jong-un gọi những cử chỉ hòa giải của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là "lừa dối". Ngoài ra, nhà lãnh đạo Triều Tiên tái khẳng định vị thế của đất nước là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tuc đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển vũ khí.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng cam kết tiếp tục sản xuất vũ khí hạt nhân và gợi ý về việc phát triển tên lửa hành trình liên lục địa (ICBM) phóng từ biển.

Về kế hoạch 5 năm mới về xây dựng quốc phòng, ông Kim Jong-un nói: "Chúng ta có kế hoạch hàng năm để tăng cường lực lượng hạt nhân quốc gia và sẽ tập trung vào việc tăng số lượng vũ khí hạt nhân, mở rộng khả năng tác chiến hạt nhân và mở rộng phạm vi sử dụng".

Ông Kim Jong-un đã liệt kê các mục tiêu theo đuổi trong kế hoạch 5 năm bao gồm: ICBM phóng từ đất liền và dưới nước, máy bay không người lái trang bị trí tuệ nhân tạo, vệ tinh giám sát, cùng các vũ khí chiến lược và điện tử có khả năng nhắm mục tiêu vào vệ tinh và hệ thống chỉ huy của kẻ thù trong thời chiến.

KCNA đưa tin ông Kim Jong-un đặc biệt coi trọng việc hạt nhân hóa hải quân và nâng cao năng lực tác chiến, qua đó cho thấy Triều Tiên đang theo đuổi tàu ngầm hạt nhân và tăng cường sức mạnh trên biển.