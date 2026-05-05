HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH năm 2026

Tin-ảnh: Huy Lân

(NLĐO)- Với những tổ hợp môn xét tuyển có môn ngoại ngữ, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chỉ sử dụng điểm ngoại ngữ ở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho thấy trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 1.

Học sinh khối 12 tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026

Với thí sinh là học sinh Việt Nam thuộc diện tuyển thẳng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch quy định cụ thể như sau:

- Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào học ĐH một trong các ngành: Y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật gây mê hồi sức, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế một trong các môn toán, hóa học, sinh học do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật gây mê hồi sức, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn ngữ văn do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Điều dưỡng, hộ sinh, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn vật lý do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn tiếng Anh do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng.

Thí sinh tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Các ngành tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh:

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 2.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 3.

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch không quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ - Ảnh 4.


Tin liên quan

Tuyển sinh ĐH 2026: Nhiều thay đổi quan trọng

Tuyển sinh ĐH 2026: Nhiều thay đổi quan trọng

(NLĐO) - Tuyển sinh ĐH năm nay có thêm ngành pháp luật bị áp ngưỡng đầu vào, siết điểm học bạ và giảm điểm ưu tiên ngoại ngữ.

Điểm danh các ngành "hot" nhất mùa tuyển sinh ĐH năm 2026

(NLĐO) - Trong mùa tuyển sinh 2026, trí tuệ nhân tạo không còn là chuyên ngành hẹp mà trở thành một trong những ngành đào tạo chủ lực của nhiều trường ĐH.

Trường ĐH Ngân hàng TPHCM công bố thông tin tuyển sinh ĐH 2026

(NLĐO)- Năm 2026, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM sử dụng 5 phương thức xét tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo.

chứng chỉ ngoại ngữ trường y Trường đh y khoa phạm ngọc thạch tuyển sinh ĐH năm 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo