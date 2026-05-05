Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tuyển sinh ĐH năm 2026

Thông tin tuyển sinh ĐH năm 2026 của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TPHCM) cho thấy trường sử dụng 2 phương thức xét tuyển là xét tuyển thẳng và xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn.

Học sinh khối 12 tìm hiểu thông tin tuyển sinh ĐH 2026

Với thí sinh là học sinh Việt Nam thuộc diện tuyển thẳng, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch quy định cụ thể như sau:

- Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc được tuyển thẳng vào học ĐH một trong các ngành: Y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật gây mê hồi sức, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế một trong các môn toán, hóa học, sinh học do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Y khoa, y học cổ truyền, răng hàm mặt, dược học, điều dưỡng, hộ sinh, y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, kỹ thuật gây mê hồi sức, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn ngữ văn do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Điều dưỡng, hộ sinh, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn vật lý do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Y tế công cộng, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, dinh dưỡng, khúc xạ nhãn khoa.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn tiếng Anh do Bộ GD-ĐT tổ chức, cử tham gia thì được tuyển thẳng vào một trong các ngành: Điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật phục hồi chức năng, khúc xạ nhãn khoa, y tế công cộng.

Thí sinh tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

