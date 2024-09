Thí sinh "Miss Cosmo 2024" quá đẹp

Thí sinh Miss Cosmo 2024 rất đẹp

Đêm trình diễn Trang phục Dân tộc của "Miss Comso 2024" đã diễn ra tại Khu du lịch sinh thái Thung Nham (Ninh Bình) với những phần tranh tài mãn nhãn của 56 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hơn 50 bộ trang phục dân tộc được trình diễn tại đêm thi đã mang đến một bữa tiệc thị giác thăng hoa, tôn vinh vẻ đẹp độc đáo và đa dạng của các nền văn hoá.



Mỗi đại diện đều mang theo một câu chuyện văn hóa độc đáo qua những bộ trang phục truyền thống của đất nước. Điều này giúp khán giả có cơ hội khám phá về văn hóa, bản sắc riêng của các dân tộc trên thế giới. Đồng thời, sự đầu tư hoành tráng cùng sự sáng tạo với nhiều kiểu dáng độc đáo khiến người xem bất ngờ.

Bên cạnh sự hoành tráng và thú vị của các thiết kế, thần thái trình diễn cũng là điểm cộng cho các thí sinh. Cùng xây dựng và lan tỏa thông điệp quảng bá nét đẹp văn hóa thông qua phần trình diễn, các thí sinh của "Miss Cosmo 2024" đã chạm đến trái tim khán giả Việt bằng vẻ đẹp tinh hoa văn hóa dân tộc, hòa trộn cùng những sáng tạo độc đáo.

Những cô gái xinh đẹp hội tụ tại Miss Cosmo 2024

Đêm trình diễn Trang phục Dân tộc "Miss Cosmo 2024" đã khép lại thành công với nhiều dấu ấn. Đây là đêm trình diễn chính thức đầu tiên của "Miss Comso 2024", khẳng định sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp của cuộc thi.

Chất lượng thí sinh của "Miss Cosmo 2024" cũng được thể hiện rõ qua đêm trình diễn Trang phục Dân tộc. Sở hữu nhiều "chiến binh" đáng gờm với nhan sắc, vóc dáng, thần thái và tư duy nổi bật, cuộc đua giành vương miện "Miss Cosmo 2024" hứa hẹn sẽ càng hấp dẫn ở những giai đoạn tiếp theo.

Thí sinh Miss Cosmo 2024

Ngay sau đêm trình diễn Trang phục Dân tộc, Fashion Show "Hello Cosmo From Vietnam" cũng sẽ diễn ra tại đảo Khê Cốc, thuộc khu Quần thể Di sản Thế giới Tràng An, Ninh Bình vào ngày 20-9. Fashion Show nằm trong format chính thức, được tổ chức thường niên của Miss Cosmo. Trong mỗi mùa tổ chức, show trình diễn đầu tiên được xem là lời chào đặc biệt từ quốc gia đăng cai, lần này là Việt Nam.

Ngày 22-9, đêm trình diễn áo dài - biểu tượng trang phục quốc gia sẽ được tổ chức tại Bảo Lộc- Lâm Đồng. 26-9, Gala trao giải Cosmo Golf diễn ra tại Long An. 28 và 29-9 Lễ hội Best of the world festival, 2-10 là đêm bán kết Miss Cosmo 2024, 5-10 là đêm chung kết Miss Cosmo 2024. Các chương trình đều được tổ chức tại TP HCM.

Giá vé xem Chung kết "Miss Cosmo 2024" từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng/vé.