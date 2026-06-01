Thí sinh thi lớp 10 bắt đầu thi môn thứ 2: Đề môn tiếng Anh sẽ ra sao?

Sau môn thi buổi sáng với đề thi được đánh giá nhẹ nhàng, tự tin đạt điểm cao, nhiều thí sinh bước vào môn thi thứ 2 với tâm lý thoải mái, bớt căng thẳng.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết trong buổi thi môn ngữ văn, có 603 thí sinh vắng mặt.

Trước đó, ông Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho hay mức độ khó của đề thi năm 2026 được cân nhắc cho phù hợp năng lực chung của thí sinh cả 3 khu vực. "Đề thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM năm 2026 sẽ được biên soạn theo dạng mở" - ông khẳng định.

Theo ông Nguyễn Bảo Quốc, đề thi hướng đến yêu cầu thí sinh phải biết tư duy, vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn, biết đánh giá, phản biện. Nếu thí sinh học theo kiểu cũ, "học tủ, học vẹt" thì không thể đáp ứng được các yêu cầu của đề thi năm nay.

Về mức độ khó và tỉ lệ câu hỏi thuộc dạng phân hóa thí sinh, ông Nguyễn Bảo Quốc cho biết sẽ cân nhắc cho phù hợp với năng lực chung của các em sau khi TP HCM sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương

Nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 sẽ nằm trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018 bậc THCS, chủ yếu ở lớp 8 và 9. Đề được xây dựng theo định hướng đánh giá năng lực thí sinh, không đơn thuần là kiểm tra các kiến thức môn học một cách thuần túy.

Theo công bố về cấu trúc và đề minh họa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết với môn ngữ văn, đề được tích hợp giữa việc đánh giá năng lực đọc hiểu và viết. Nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Môn toán hướng tới kiểm tra năng lực toán học của thí sinh, bao gồm tư duy và lập luận toán học, giải quyết vấn đề toán học và mô hình hóa toán học. Qua đó giúp các em định hướng một số kiến thức, kỹ năng cần thiết khi bước vào cấp THPT.

Trong khi đó, đề thi môn tiếng Anh sẽ đánh giá các kỹ năng ngôn ngữ, mục tiêu cụ thể cho từng mạch kiến thức. Các câu hỏi sẽ chú trọng đánh giá năng lực ngôn ngữ, không chỉ dựa vào kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp, từ vựng mà còn yêu cầu thí sinh phải có khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, nhất là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

