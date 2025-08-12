Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy trên sông cách nhà khoảng 60 km

Như Quỳnh

(NLĐO) - Sau hơn một ngày mất tích bí ẩn, thi thể bé trai 5 tuổi được tìm thấy trên sông tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), cách nhà khoảng 60 km.

Sáng 12-8, thông tin Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La), cho biết thi thể cháu L.Q.K. (5 tuổi, trú tại bản H8) đã được tìm thấy trên sông Mã, đoạn chảy qua tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nguyên nhân tử vong được xác định là do đuối nước.

Thi thể bé trai 5 tuổi mất tích được tìm thấy cách nhà khoảng 60 km - Ảnh 1.

Cháu K. thời điểm trước khi mất tích. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 11-8, Công an xã Mường Hung (tỉnh Sơn La) phát đi thông báo khẩn tìm kiếm cháu K. mất tích từ chiều 10-8.

Theo cơ quan công an, khoảng 16 giờ ngày 10-8, đơn vị nhận tin báo từ anh L.V.P. (38 tuổi, bố cháu K.) về việc con trai rời khỏi nhà lúc 14 giờ 32 phút cùng ngày nhưng chưa quay trở lại. Thời điểm này, bố mẹ bé đi vắng, ở nhà chỉ có K. và chị gái 9 tuổi. Cửa trước nhà đã khóa, nhưng cửa sau thông ra vườn chưa đóng.

Khi chị gái đang ngủ, K. ra sân chơi một mình. Nhà cách sông Mã khoảng 60 m, gia đình nghi cháu đi ra hướng cửa sau rồi mất tích.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tổ chức tìm kiếm khẩn cấp, rà soát nhiều khu vực dọc ven sông Mã, đồng thời phát đi thông báo nhận dạng, kêu gọi người dân cung cấp thông tin.

Sau hơn 1 ngày tìm kiếm, chiều 11-8, thi thể cháu K. được tìm thấy trên sông Mã, đoạn thuộc địa phận tỉnh Hủa Phăn (cách nhà cháu K. khoảng 60 km).

Hiện, gia đình đã đến Cửa khẩu Chiềng Khương để hoàn tất thủ tục đưa thi thể cháu về quê an táng.

Tin liên quan

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong

Sau 6 ngày tìm kiếm, thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tử vong

(NLĐO)- Sau 6 ngày tìm kiếm, trưa 10-8, lực lượng tìm kiếm thanh niên mất tích trên núi Hoàng Ngưu Sơn đã tìm thấy thi thể nạn nhân

Thi thể 2 học sinh mất tích được phát hiện gần mỏ đá

(NLĐO) – Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể 2 học sinh mất tích được phát hiện ở hồ nước gần một mỏ đá đã ngừng khai thác.

Phát hiện thi thể đang phân hủy, nghi là bé gái 2 tuổi mất tích ở Lâm Đồng

(NLĐO) - Thi thể trẻ em được tìm thấy trong tình trạng phân hủy, nghi ngờ là bé T.P.N.H. (2 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng) mất tích từ ngày 5-7.

công an xã lực lượng chức năng cung cấp thông tin mất tích bé trai tìm kiếm đuối nước
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo