Thi thể bốc cháy ở nghĩa địa: Công an lấy mẫu xét nghiệm ADN

Sáng 25-12, Công an tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN nhằm xác định danh tính nạn nhân trong vụ chết cháy tại nghĩa địa Pleiku (tổ 7, phường Diên Hồng).

Vào chiều ngày hôm qua (24-12), người dân đi thăm mộ phát hiện tại khu vực nghĩa địa Pleiku có thi thể người đang bốc cháy nên trình báo công an.

Khi đi thăm mộ, người dân bất ngờ phát hiện thi thể đang bốc cháy

Có mặt tại hiện trường, cơ quan công an xác định thi thể bị cháy trước một ngôi mộ, gần đó là xe máy biển số xanh cấp cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa. Tuy nhiên do thi thể đã bị cháy gần hết, chỉ còn lại phần cẳng chân nên cơ quan chức năng chưa thể xác định danh tính.

Tuy nhiên, từ chiếc xe máy biển số xanh, cơ quan công an xác định chiếc xe này được Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa giao cho anh H.M.Đ. (SN 1994), nhân viên Trạm Bảo vệ rừng Hà Đông.

Anh Đ. công tác tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa từ năm 2020 đến nay.

Công an đang lấy mẫu để xét nghiệm ADN nhằm xác minh danh tính thi thể bốc cháy trong nghĩa địa

Được biết, trong ngày phát hiện thi thể đang bốc cháy ở nghĩa trang, gia đình cũng đã không thể liên lạc với anh H.M.Đ. Thời gian gần đây, anh Đ. gặp một số chuyện áp lực trong cuộc sống. Phía trước ngôi mộ nơi phát hiện thi thể cũng là nơi chôn cất cha anh H.M.Đ. Tuy nhiên, để có căn cứ xác định, cơ quan công an đã lấy mẫu để xét nghiệm ADN.



Lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa cho biết, thời gian qua anh Đ. đi làm bình thường, quan hệ đồng nghiệp vui vẻ. Tuy nhiên, ngày 24-12, người này tự ý vắng mặt không lý do.