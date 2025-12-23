Tàu cá không người dạt vào bờ biển: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích

Ngày 23-12, ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị - xác nhận thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, ngụ xã Cửa Tùng) đã được tìm thấy sau 4 ngày mất tích trên biển.

Sau khi ngư dân mất tích, tàu cá đã dạt vào bờ biển thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Khu vực tìm thấy thi thể ông C. là bờ biển phường Phong Quảng, TP Huế. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 19-12, người dân phát hiện một tàu cá trôi dạt vào bãi tắm thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Tàu cá này dài gần 6m, rộng 1,8m, còn nguyên máy móc, ngư lưới cụ và một chiếc điện thoại.

Cơ quan chức năng xác định chiếc tàu cá dạt vào bờ nêu trên là của ông H.N.C. Sáng cùng ngày, ông C. ra biển đánh bắt một mình và mất liên lạc.