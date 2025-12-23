HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Tàu cá không người dạt vào bờ biển: Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Sau nhiều ngày triển khai tìm kiếm, thi thể ngư dân mất tích đã được phát hiện ở khu vực bờ biển TP Huế

Ngày 23-12, ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị - xác nhận thi thể ngư dân H.N.C (43 tuổi, ngụ xã Cửa Tùng) đã được tìm thấy sau 4 ngày mất tích trên biển.

Tìm thấy thi thể ngư dân mất tích trên biển TP Huế Sau 4 ngày tìm kiếm - Ảnh 1.

Sau khi ngư dân mất tích, tàu cá đã dạt vào bờ biển thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị

Khu vực tìm thấy thi thể ông C. là bờ biển phường Phong Quảng, TP Huế. Thi thể nạn nhân đã được đưa về nhà để gia đình lo hậu sự.

Trước đó, sáng 19-12, người dân phát hiện một tàu cá trôi dạt vào bãi tắm thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Tàu cá này dài gần 6m, rộng 1,8m, còn nguyên máy móc, ngư lưới cụ và một chiếc điện thoại.

Cơ quan chức năng xác định chiếc tàu cá dạt vào bờ nêu trên là của ông H.N.C. Sáng cùng ngày, ông C. ra biển đánh bắt một mình và mất liên lạc.

Cứu 6 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển

Cứu 6 ngư dân trên tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển

(NLĐO) - Sau khi tàu cá bị sóng đánh chìm trên biển 6 ngư dân đã được 1 tàu cá khác kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ

Một tàu cá kịp cứu 7 người trên biển

(NLĐO) - Một tàu cá đã kịp thời ứng cứu 7 ngư dân trên tàu cá bị chìm giữa biển và đưa vào bờ an toàn

Tàu cá TPHCM chở 4 ngư dân chìm gần đảo Hòn La

(NLĐO) - Tàu cá ngư dân TPHCM bất ngờ phá nước và chìm gần đảo Hòn La (Quảng Trị) sáng sớm nay

