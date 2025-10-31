Thị trường biến động trái chiều

Cũng ảnh hưởng diễn biến này là quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) về cắt giảm lãi suất 0,25 điểm % như dự báo, xuống mức 3,75%-4%. Trong khi đó, giá cổ phiếu Trung Quốc và nước châu Á khác cũng giảm khi thị trường mở cửa trở lại sau giờ nghỉ trưa.

Theo AP, cuộc gặp giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình tại TP Busan - Hàn Quốc dường như đã gây ra phản ứng hoài nghi ban đầu ở các nhà đầu tư, dù tổng thống Mỹ đã có những bình luận lạc quan với các phóng viên sau đó.

Phó Chủ tịch cấp cao Viện Chính sách xã hội châu Á (trụ sở tại Mỹ) Wendy Cutler bình luận với CNBC rằng dù thỏa thuận "đình chiến thương mại" này là tin đáng mừng, song chưa có dấu hiệu nào cho thấy các vấn đề cơ bản tiềm ẩn, như tình trạng dư thừa công suất công nghiệp của Trung Quốc, sẽ được giải quyết. Do đó, căng thẳng nhiều khả năng sẽ lại leo thang.

Tổng thống Donald Trump (bìa trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Gimhae ở TP Busan - Hàn Quốc ngày 30-10. Ảnh: AP

Dù vậy, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đông Nam Á, mang lại may mắn lẫn rủi ro. Việc Mỹ giảm thuế quan đối với hàng hóa từ Trung Quốc - dù chỉ từ 57% xuống 47% - có thể khiến các nước Đông Nam Á phải vất vả cạnh tranh vào thị trường Mỹ. Hàng xuất khẩu sang Mỹ từ các quốc gia Đông Nam Á vẫn phải đối mặt mức thuế cao, trung bình khoảng 19%.

Ngoài ra, các nhà quan sát cũng theo dõi xem liệu sự tan băng quan hệ có dẫn đến việc cả Mỹ và Trung Quốc ngừng gây áp lực buộc khu vực phải chọn phe hay không. Ông Gregory Poling, Giám đốc Chương trình Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, trụ sở ở Mỹ), nhận định khía cạnh đó khó có thể thay đổi, bất kể kết quả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung ra sao.

"Hầu hết quốc gia sẽ cố gắng duy trì quan hệ với cả hai bên trong khi hướng tới châu Âu, vùng Vịnh và các nơi khác để đa dạng hóa quan hệ dài hạn" - ông Poling nói với tờ The Straits Times (Singapore).

Tại Mỹ, sự cảnh giác về sức mạnh sản xuất đang gia tăng của Trung Quốc và mối đe dọa mà nước này gây ra đối với vị thế thống trị của Mỹ đã gia tăng trong thập kỷ qua. Song, Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa có quan điểm trái chiều về Trung Quốc. Phe Cộng hòa muốn kiềm chế hơn là hợp tác, còn phe Dân chủ ủng hộ hợp tác hơn là kiềm chế, nhất là về các mối quan tâm chung như kiểm soát vũ khí và biến đổi khí hậu - theo một thăm dò mới do Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu thực hiện.