Người lao động News

Kinh tế

Thị trường điện máy ngày 10-10: Máy lạnh, máy giặt giảm giá cả chục triệu đồng

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Thị trường điện máy đang vào mùa giảm giá mạnh để xả hàng tồn, trong đó, máy lạnh, máy giặt có mức giảm rất mạnh

Thông tin từ các hệ thống bán lẻ lớn như: Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Chợ Lớn... cho thấy thị trường điện máy đang bước vào giai đoạn giảm giá mạnh nhất trong nhiều năm qua, đặc biệt ở nhóm máy lạnh và máy giặt. Do nguồn hàng dồi dào và sức mua chậm, các nhà bán lẻ buộc phải điều chỉnh giá sâu để kích cầu và xả hàng tồn kho trước khi các mẫu sản phẩm 2026 tràn về.

Máy lạnh giảm giá sâu, nhiều mẫu có giá dưới 4 triệu đồng

Đặc biệt, thị trường máy lạnh đang ghi nhận đợt giảm giá mạnh chưa từng có, với mức giảm phổ biến từ 20% – 50%. Nhiều mẫu công suất 1 HP hiện chỉ còn 3,9 – 5 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với đầu năm.

Cụ thể, mẫu Carrier 1 HP tại siêu thị điện máy Chợ Lớn giảm tới 56%, còn 4,99 triệu đồng; Hisense 1 HP giảm 47% xuống 3,99 triệu đồng; Samsung Inverter 1 HP giảm từ 10,9 triệu đồng xuống 7,6 triệu đồng.

Tại hệ thống Điện máy Xanh, hàng loạt sản phẩm cũng giảm sâu như Nagakawa 1 HP còn 5,29 triệu đồng (giảm 39%), Midea 1 HP còn 4,9 triệu đồng (giảm 41%) và TCL 1 HP từ 8 triệu đồng nay còn 5,9 triệu đồng.

Theo đại diện một chuỗi bán lẻ tại TP HCM, đợt giảm giá mạnh lần này nhằm giải phóng hàng tồn kho, vốn đang cao hơn cùng kỳ năm ngoái từ 30% – 50%. Nguyên nhân chính là sức mua yếu từ quý II, khi thời tiết mát mẻ và chi phí sinh hoạt tăng khiến người dân hạn chế mua sắm. "Nếu không xả hàng sớm, sang năm hàng mẫu mới về sẽ càng khó tiêu thụ" - vị này nói.

Thị trường điện máy 10 - 10: Máy lạnh , máy giặt giảm giá sốc - Ảnh 3.

Máy lạnh tồn kho lớn

Máy giặt giảm giá cả chục triệu đồng

Không chỉ máy lạnh, máy giặt cũng đang bước vào mùa giảm giá kỷ lục. Nhiều mẫu cao cấp giảm tới 10 triệu đồng, trong khi các dòng phổ thông cũng được điều chỉnh giảm từ 20% – 50% để thu hút người tiêu dùng cuối năm.

Tại hệ thống Chợ Lớn, máy giặt Hitachi 9,5 kg giảm từ 11 triệu đồng xuống 4,9 triệu đồng, Toshiba 10,5 kg từ 12 triệu đồng còn 6,9 triệu đồng, Electrolux 10 kg từ 11,5 triệu đồng nay cũng chỉ còn 6,9 triệu đồng.

Ở Điện máy Xanh, mẫu Samsung 10 kg giảm từ 15,5 triệu đồng xuống 10,4 triệu đồng, trong khi Aqua 9,8 kg từ 8,2 triệu đồng nay chỉ còn 5,3 triệu đồng.

Đáng chú ý, các mẫu LG Inverter 15 kg từ mức 25 triệu đồng hiện còn khoảng 14 triệu đồng, Electrolux 10 kg giảm gần 9 triệu đồng còn 13 triệu đồng, hay Samsung 12 kg giảm hơn 7 triệu đồng, còn 10 triệu đồng.

Thị trường điện máy 10 - 10: Máy lạnh , máy giặt giảm giá sốc - Ảnh 4.

Máy giặt giảm giá sâu

Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn cho biết đợt giảm giá này nhằm xả kho các mẫu đời cũ trước khi hàng mới 2026 về trong quý IV. Ngoài ra, cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu, đặc biệt là các hãng đến từ Trung Quốc và Thái Lan, đang khiến giá bán tại Việt Nam giảm mạnh. "Các hãng giá rẻ đang mở rộng thị phần nhanh chóng, buộc thương hiệu lớn phải giảm giá để giữ khách hàng" - vị này chia sẻ.

Vào mùa nóng, máy lạnh vẫn ế dài

Vào mùa nóng, máy lạnh vẫn ế dài

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO chuỗi bán lẻ Thế Giới Di Động, cho biết đã chuẩn bị nguồn hàng máy lạnh sẵn sàng cho mùa nắng nóng năm nay.

Đừng ham rẻ mua máy lạnh mini

Trên các trang mạng, sản phẩm máy điều hòa không khí mini treo tường đang được rao bán khá nhiều, mức giá chỉ 500.000 - 900.000 đồng/chiếc, đa phần là thương hiệu "lạ", nguồn gốc không rõ ràng.

Đề xuất giảm 2% thuế VAT với xăng dầu, máy giặt, lò vi sóng

(NLĐO)- Ngày 13-5, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã đề xuất tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng (VAT).

