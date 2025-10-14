HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số

Dương Ngọc

(NLĐO)- 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không ước đạt 64,1 triệu hành khách, trong đó khách bay quốc tế tăng mạnh.

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách và 1,1 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 10,7% về hành khách và 18,7% về hàng hóa so với cùng kỳ (9 tháng đầu năm 2024).

Thị trường hàng không Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, khách bay tăng 2 con số - Ảnh 1.

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách. Ảnh minh hoạ

Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 35,1 triệu hành khách và 946,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,5% về hành khách và 22,9% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Tính riêng với các hãng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng vận chuyển trong 9 tháng đầu năm ước đạt 43,7 triệu hành khách và 343,3 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 8,2% về hành khách và 5,6% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và 169,2 ngàn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 7,6% về hành khách và 0,2% về hàng hóa; vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách và 174,1 nghìn tấn hàng hóa, tăng tương ứng 9,3% về hành khách và 12% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Cục trưởng Uông Việt Dũng lưu ý đặc biệt chú trọng công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; tiếp tục thực hiện tiếp thu, giải trình ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Hàng không dân dụng (thay thế) đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo tiến độ dự án Luật và dự kiến trình Quốc hội thông qua trong tháng 10-2025.

Cục trưởng yêu cầu các đơn vị có liên quan theo dõi, giám sát hoạt động khai thác của các hãng hàng không bảo đảm an toàn, ổn định; thực hiện các giải pháp hỗ trợ các hãng hàng không Việt Nam tăng cường lực lượng vận tải, bổ sung và nâng cao hiệu quả khai thác đội máy bay.

Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ điều phối, phân bổ giờ cất hạ cánh tại các cảng hàng không, sân bay trong cả nước. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định nhằm bảo đảm an toàn hàng không…

Tin liên quan

Hãng hàng không bị ảnh hưởng trong sự cố rò rỉ dữ liệu chăm sóc khách hàng của đối tác

Hãng hàng không bị ảnh hưởng trong sự cố rò rỉ dữ liệu chăm sóc khách hàng của đối tác

(NLĐO)- Một phần dữ liệu khách hàng được xử lý bởi tập đoàn công nghệ toàn cầu có thể đã bị truy cập trái phép, trong đó có dữ liệu của Vietnam Airlines.

25 máy bay của các hãng hàng không trong nước đang dừng bay dài ngày do thiếu động cơ

(NLĐO)- Tổng số máy bay các hãng hàng không Việt Nam đang khai thác tính đến ngày 4-8 là 254 chiếc, tăng 13 máy bay so với cùng kỳ năm 2024.

Quản lý bay xây dựng kế hoạch dài hạn siết chặt an toàn, an ninh hàng không

(NLĐO)- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) xây dựng, triển khai kế hoạch dài hạn bảo đảm tăng cường an toàn, an ninh hàng không.

đi máy bay hàng không hãng hàng không khách bay Cục Hàng không hàng không Việt Nam thị trường hàng không
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo