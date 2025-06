Thị trường ô tô cũ ảm đạm

Một trong những nguyên nhân khiến thị trường ô tô cũ ở Hà Nội và TP HCM trở nên ảm đạm được cho là bởi quy định kiểm tra khí thải khi đăng kiểm xe đã qua sử dụng ngày càng nghiêm ngặt.

Lo siết tiêu chuẩn khí thải

Anh Phùng Thanh Nguyên (quận Phú Nhuận, TP HCM) rao bán chiếc Toyota Altis đời 2009 với giá 275 triệu đồng cả tháng qua vẫn chưa có khách chốt mua. "Tôi mới chủ động giảm giá thêm với hy vọng có thể bán được. Nhiều khách hỏi nhưng còn phân vân vì sợ xe cũ sẽ gặp khó khăn khi kiểm định khí thải" - anh Nguyên cho biết.

Ô tô cũ rớt giá thê thảm là cơ hội cho đại lý thu gom, đưa về bán ở các tỉnh

Trên các nền tảng rao vặt hay các hội nhóm online, hàng loạt mẫu xe đời 2005-2012 được rao bán rầm rộ nhưng đa số khách từ chối vì lý do như trên. Vì thế giá xe cũ cũng giảm mạnh. Chẳng hạn, tại Chợ Tốt, Bonbanh, Carmudi..., giá nhiều mẫu sedan, hatchback đời cũ giảm 20%-40% so với cuối năm 2024, tương đương giảm 40-60 triệu đồng/chiếc. Mẫu Toyota Vios đời 2012 hiện phổ biến với mức giá 200 triệu đồng, giảm 60 triệu đồng so với năm 2024; mẫu Kia Morning đời 2015 còn 150 triệu đồng; các mẫu "xe cỏ" Chevrolet Spark, Daewoo Gentra... đời 2009-2011 đang được rao bán với giá 80-90 triệu đồng/chiếc.

Theo một số showroom xe đã qua sử dụng tại TP HCM, lượng xe bán ra trong 5 tháng đầu năm 2025 giảm rất mạnh, khiến thị trường gần như "đóng băng". Trong đó, phân khúc xe dưới 400 triệu đồng sụt giảm mạnh nhất, đặc biệt là các mẫu sedan hạng C đời 2010-2012.

Ông Nguyễn Minh Khoa - chủ salon xe cũ tại quận Tân Phú, TP HCM - cho hay khách hàng gần đây khi hỏi mua xe thường thắc mắc về tiêu chuẩn khí thải, hạn đăng kiểm... bởi sợ "dính" vi phạm quy định. Nhiều người mua đề nghị giảm giá rất sâu để phòng hờ rủi ro bị từ chối đăng kiểm hoặc tốn kém chi phí bảo trì hệ thống khí thải. "Tâm lý phòng thủ này khiến giao dịch trên thị trường xe cũ hiện nay rất chậm. Thị trường ô tô chứng kiến làn sóng giảm giá sâu trong nửa đầu năm, buộc nhiều chủ xe phải chấp nhận cắt lỗ" - ông Khoa nói.

Thực tế, rất nhiều mẫu xe đời cũ khó đạt chuẩn khí thải do đã hao mòn động cơ, hệ thống lọc khí xuống cấp hoặc sửa chữa không đúng quy trình. Ông Trần Trung Việt - chủ garage ô tô tại TP Thủ Đức, TP HCM - cho rằng để xe cũ đạt tiêu chuẩn khí thải, phải thay thế các bộ phận như bugi, cảm biến ô xy, bộ xúc tác khí thải, lọc gió... với chi phí có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Người mua xe cũ sẽ ngày càng thận trọng, thậm chí từ chối giao dịch nếu không được cam kết đăng kiểm khí thải thành công.

Đẩy hàng tồn kho về tỉnh

Một nguyên nhân khác khiến thị trường ô tô cũ không còn sôi động như các năm trước là người tiêu dùng có xu hướng ưu tiên mua xe mới hoặc mua những mẫu đã qua sử dụng đời mới, khoảng năm 2022-2024, để tiết kiệm nhiên liệu. Các đại lý xe cũ cũng phải chuyển hướng sang thu mua xe "ít tuổi" để giữ chân khách hàng, dù biên lợi nhuận thấp hơn. Tuy nhiên, nguồn cung xe đời mới hiện khá hạn chế do người dùng giữ lại sử dụng lâu hơn, nhất là trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn. Với tốc độ bán chậm như hiện tại, nhiều chuyên gia nhận định giá xe cũ có thể tiếp tục giảm trong quý III/2025.

Từ năm 2023 đến nay, hoạt động đăng kiểm ô tô được tăng cường giám sát sau hàng loạt vụ vi phạm xảy ra. Trong đó, việc kiểm tra mức phát thải khí thải động cơ được thực hiện nghiêm ngặt hơn. Cụ thể, xe sản xuất trước năm 1999 áp dụng khí thải mức 1, sản xuất từ năm 1999 áp dụng mức 2. Bên cạnh đó, xe sản xuất từ năm 2017 sẽ áp dụng mức 3 từ ngày 1-1-2026; riêng tại TP HCM và Hà Nội áp dụng mức 4 khi đăng ký biển số. Ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 từ ngày 1-1-2026 và mức 5 từ ngày 1-1-2028; riêng xe đăng ký biển số Hà Nội và TP HCM áp dụng mức 5 từ ngày 1-1-2027.

Siết tiêu chuẩn khí thải là cần thiết để bảo đảm an toàn môi trường và chất lượng phương tiện, song sẽ ảnh hưởng nhất định đến thị trường trong ngắn hạn. Ông Tạ Công Tiên, chủ hệ thống Chợ xe Kiểu Mỹ (TP HCM), cho biết đầu năm 2025, mỗi tháng hệ thống bán được hơn 20 chiếc nhưng từ đầu tháng 6 đến nay chỉ mới bán được 3 chiếc. "Xe bán không được nên mỗi tháng phải bù lỗ hơn trăm triệu đồng cho chi phí mặt bằng, nhân viên" - ông Tiên than thở.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hiền, chủ hệ thống Ô tô Hiền (TP HCM), dù chưa đến thời điểm chính thức áp dụng tiêu chuẩn khí thải, nhiều khách hàng đã quyết định không mua xe cũ nữa. Nhưng do giá xe cũ đang giảm mạnh nên các cửa hàng tích cực thu mua để chuyển về các tỉnh tiêu thụ, bởi những địa phương khác được áp dụng mức khí thải ở mức thấp hơn TP HCM và Hà Nội.