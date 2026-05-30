AI 365

Thị trường smartphone ghi nhận một điểm sáng tăng trưởng mới

Lê Duy

(NLĐO) - Phân khúc smartphone trung và cao cấp tiếp tục là động lực tăng trưởng của thị trường di động toàn cầu trong quý I/2026.

Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường Omdia, HONOR ghi nhận mức tăng trưởng mạnh tại nhiều khu vực như Trung Đông, châu Phi, Đông Nam Á, Mỹ Latinh và châu Âu nhờ tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị cao.

Tại Trung Đông, HONOR lần đầu vươn lên vị trí thứ 2 trên thị trường smartphone với mức tăng trưởng 73% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phân khúc giá 300 - 500 USD tăng tới 130%, giúp hãng nắm giữ 24% thị phần trong nhóm sản phẩm này, và áp sát vị trí dẫn đầu của Samsung. Tại châu Phi, HONOR đạt mức tăng trưởng 101%, trở thành một trong những thương hiệu có tốc độ mở rộng nhanh nhất khu vực.

Smartphone trung và cao cấp tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng - Ảnh 1.

Theo số liệu từ Omdia, HONOR bùng nổ tăng trưởng toàn cầu trong quý I/2026, vươn lên vị trí thứ 2 tại Trung Đông

Ở Đông Nam Á, dù sản lượng smartphone toàn ngành giảm 9% trong quý đầu năm, HONOR vẫn tăng trưởng 28%. Tại Singapore, hãng lần đầu vươn lên vị trí thứ ba về thị phần. Trong khi đó, ở Mỹ Latinh, HONOR giữ vị trí thứ tư với mức tăng trưởng 30%.

Tại châu Âu, nơi thị trường chỉ tăng khoảng 2%, HONOR ghi nhận mức tăng trưởng xuất xưởng hơn 60%, trở thành một trong những thương hiệu có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực. Kết quả này cho thấy nhu cầu đối với các thiết bị trung và cao cấp vẫn duy trì tích cực, bất chấp giá smartphone ngày càng tăng.

Theo Omdia, đà tăng trưởng của HONOR đến từ chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm chủ lực. Ở phân khúc cao cấp trên 1.000 USD, dòng smartphone mới của hãng ghi nhận mức tăng trưởng 2 chữ số. Trong khi đó, mẫu HONOR X9d thuộc phân khúc khoảng 500 USD đã vượt mốc 5 triệu máy xuất xưởng trên toàn cầu và dẫn đầu thị phần trong phân khúc tại một số thị trường như Ả Rập Xê Út, UAE, Malaysia và Philippines.

Các số liệu trong quý I/2026 cho thấy người dùng đang có xu hướng nâng cấp lên các thiết bị sở hữu nhiều công nghệ mới, đặc biệt là các tính năng AI, camera và độ bền cao. Đây cũng là phân khúc được nhiều nhà sản xuất tập trung đầu tư nhằm tạo khác biệt và thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu ngày càng cạnh tranh.

Smartphone giá rẻ, pin dung lượng lớn

Xiaomi vừa tung ra thị trường Việt Nam smartphone giá rẻ REDMI A7 Pro, với màn hình lớn 6,9 inch, viên pin dung lượng lớn 6.000mAh.

Sôi động thị trường smartphone cao cấp

Nhóm người dùng yêu thích công nghệ muốn trải nghiệm các tính năng mới như AI, camera cao cấp thường hướng đến các mẫu flagship giá cao

Thanh toán không chạm chuyển từ smartphone sang cổ tay

Người dùng smartwatch (đồng hồ thông minh) có thể sử dụng ví điện tử nội địa để giao dịch trực tiếp bằng mã QR trên cổ tay

    Thông báo