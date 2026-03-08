Sôi động thị trường smartphone cao cấp

Trong quý I/2026, hầu như các thương hiệu smartphone lớn đều đã tung ra thị trường những mẫu sản phẩm chủ lực mới. Cùng với những cải tiến về thiết kế, các dòng sản phẩm được nâng cấp phần cứng và phần mềm để đủ sức đáp ứng nhu cầu tích hợp sâu AI (trí tuệ nhân tạo) vào ngay thiết bị.

Nâng tầm trải nghiệm

Sau nhiều năm, Samsung đã quyết định thay đổi thiết kế của dòng smartphone cao cấp Samsung Galaxy 26 Series vừa ra mắt. Phiên bản Galaxy S26 Ultra đã "từ bỏ" phong cách vuông vức quen thuộc, chuyển sang bo tròn các góc để đồng nhất với 2 phiên bản S26+ và S26.

Việc thay đổi thiết kế cụm camera này giúp Samsung có thêm không gian để nâng cấp ống kính. Cụ thể là ở camera chính thế hệ mới này, Samsung đã tạo đột phá khi đạt khẩu độ rộng kỷ lục trên smartphone là f/1.4 (nhảy vọt so với f/1.7 ở thế hệ trước). Khả năng thu phóng (zoom) được kết hợp giữa quang học, thuật toán AI nâng độ zoom kỹ thuật số lên tới hơn 100x (như Samsung Galaxy S26 Ultra với Space Zoom 100X, Reno15 Series có thể zoom tới 120x) giúp chụp những ảnh từ xa với chi tiết cao. Người dùng có thể chụp một tấm ảnh toàn cảnh rồi cắt cúp thành nhiều tấm ảnh cận cảnh.

Hàng trăm người trải nghiệm và đợi nhận S26 Ultra mới ra mắt của Samsung tại một cửa hàng Di Động Việt ở TP HCM.Ảnh: LÊ TỈNH

Xiaomi 17 Series chính thức được ra mắt với các tính năng toàn diện cùng hiệu năng mạnh mẽ, cụm camera Leica thiết kế quang học giúp nâng tầm trải nghiệm chụp đêm và Xiaomi HyperOS 3 tích hợp sâu Xiaomi HyperAI. Được trang bị hệ thống 3 camera, Xiaomi 17 Series mang đến khả năng chụp ảnh linh hoạt trên nhiều tiêu cự. Với camera chính sử dụng ống kính Leica Summilux kết hợp cảm biến Light Fusion 95, thiết bị có thể giữ được độ cân bằng giữa vùng sáng và vùng tối, đặc biệt là khi chụp đêm hoặc ngược sáng. Bên cạnh đó, Xiaomi 17 Series còn được tích hợp ống kính tele Leica 60 mm với độ phân giải 50 MP, hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách 10 cm. Camera siêu rộng 50 MP mở rộng khả năng sáng tạo với góc nhìn bao quát, trong khi camera trước 50 MP bảo đảm chất lượng hình ảnh rõ nét. Xiaomi 17 Ultra hỗ trợ 4K 120fps Dolby Vision và 4K 120fps Log theo chuẩn ACES, mang lại khả năng hậu kỳ linh hoạt và đưa trải nghiệm quay phim tiến gần hơn đến tiêu chuẩn điện ảnh. Công nghệ pin Xiaomi Surge tiếp tục được nâng cấp với dung lượng 6.000 mAh trên Xiaomi 17 và 6.330 mAh trên Xiaomi 17 Ultra.

Năm nay, mức giá bán lẻ của dòng Galaxy S26 Series đều tăng so với thế hệ Galaxy S25 Series chủ yếu do ảnh hưởng bởi tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu và nguồn cung ứng chung. Cụ thể, giá mở bán từ 25.990.000 đồng cho Galaxy S26, từ 29.990.000 đồng cho Galaxy S26+ và từ 36.990.000 đồng tới 51.990.000 đồng cho Galaxy S26 Ultra. Dù giá cao, người dùng Việt Nam vẫn ưu tiên chọn phiên bản Galaxy S26 Ultra. Xiaomi 17 Ultra với 2 phiên bản bộ nhớ 16GB + 512GB và 16GB + 1TB, có giá lần lượt là 39.990.000 đồng và 42.990.000 đồng. Xiaomi 17 với 2 phiên bản bộ nhớ 12GB + 256GB và 12GB + 512GB, có giá lần lượt là 26.990.000 đồng và 28.490.000 đồng.

Định hình phân khúc khách hàng

Chia sẻ về xu hướng các hãng điện thoại tập trung ra mắt các dòng flagship giá hàng chục triệu đồng, KOL công nghệ Huỳnh Hoàng Thiên Tài ("Tài Xài Tech") cho biết thị trường smartphone đang dần phân hóa rõ rệt. Nhóm người dùng yêu thích công nghệ muốn trải nghiệm các tính năng mới như AI, camera cao cấp hay hiệu năng mạnh thường hướng đến các mẫu flagship có giá ngày càng cao.

Phân khúc phổ thông vẫn tồn tại với những lợi thế riêng. Nhiều mẫu máy trong tầm giá khoảng 6 - 7 triệu đồng hiện vẫn được trang bị pin dung lượng lớn từ 5.000 - 7.000 mAh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng cơ bản của người dùng. Ở phân khúc tầm trung, Redmi Note 15 Series của Xiaomi có giá từ 5.990.000 đồng cho phiên bản 15 4G và 12.990.000 đồng cho 15 Pro+ 5G. POCO M8 Series có giá từ 7.490.000 đồng cho bản chuẩn và 12.490.000 đồng cho phiên bản cao nhất. Realme 16 có giá từ 11.490.000 đồng cho Realme 16 và 14.490.000 đồng cho bản Pro. Dòng Reno15 Series của OPPO có giá từ 11.990.000 đồng cho Reno15F 5G và 19.990.000 đồng cho Reno15 Pro 5G phiên bản cao nhất.

Một KOL công nghệ khác cho hay nhiều hãng smartphone lớn như Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO và Vivo liên tục ra mắt các mẫu flagship với mức giá cao, thu hút sự quan tâm của thị trường. Xu hướng này phản ánh chiến lược chung của các nhà sản xuất: tập trung vào phân khúc cao cấp nhằm cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng cạnh tranh. Song song đó, nhiều doanh nghiệp cũng xây dựng hệ sinh thái thương hiệu nhằm định hình các phân khúc khách hàng. Chẳng hạn, Redmi hay Realme được định vị ở phân khúc phổ thông, trong khi các sản phẩm mang thương hiệu chính ngày càng được đẩy lên nhóm trung - cao cấp. Vì vậy, không khó để thấy nhiều mẫu smartphone của Xiaomi hay OPPO hiện có giá niêm yết từ khoảng 12 triệu đồng trở lên. Theo các chuyên gia, đây là bước đi nhằm tái định vị thương hiệu, chuyển từ cạnh tranh về giá sang cạnh tranh về công nghệ, trải nghiệm và giá trị thương hiệu trên thị trường toàn cầu. Thực tế thị trường cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ của các dòng flagship. Tại cửa hàng Di Động Việt lúc 0 giờ ngày 6-3, những chiếc điện thoại thuộc dòng Samsung Galaxy S26 đã được trao đến tay khách hàng. Hàng trăm người mua xếp hàng chờ nhận máy, dù sản phẩm có giá hơn 40 triệu đồng. Anh Tony Trần (ngụ phường Thạnh Mỹ Tây, TP HCM), một trong những khách hàng thức xuyên đêm để "đập hộp" sớm Samsung Galaxy S26 Ultra, cho biết: "Tôi nâng cấp khi Samsung ra mắt dòng mới để có trải nghiệm tốt hơn. Điểm ấn tượng nhất trên thế hệ Galaxy mới là hệ thống camera với khẩu độ lớn, cho khả năng chụp đêm tốt hơn, rất phù hợp với nhu cầu công việc thường xuyên quay và chụp nội dung".

Đại diện Di Động Việt cho hay dòng Ultra của Samsung S26 tiếp tục chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng đặt trước, cho thấy xu hướng người dùng sẵn sàng lựa chọn phiên bản cao cấp khi nâng cấp thiết bị.

Màn hình bảo mật Samsung lần đầu tiên giới thiệu Galaxy 26 Ultra với công nghệ màn hình bảo mật Privacy Display trong thế giới di động. Đây là màn hình "chống nhìn trộm" một cách chủ động. Kết hợp phần cứng và phần mềm, Privacy Display khi được bật lên có thể ngăn mọi người xung quanh nhìn thấy các nội dung (nhạy cảm) hiện trên màn hình. Do còn quá mới mẻ, màn hình này đang gây ra những tranh luận khác nhau về tính khả dụng. Tuy nhiên, đây là một bước đột phá công nghệ và mở ra một mục tiêu mới để các hãng cùng nghiên cứu phát triển và hoàn thiện.



