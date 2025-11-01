HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay 1-11: Giá Bitcoin sắp "biến động lớn"?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Thị trường tiền số đang hạ nhiệt dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vừa hạ lãi suất, do lo ngại cơ quan này sẽ giữ lập trường cứng rắn trong tháng 12

Tối 1-11, thị trường tiền số diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, giá Bitcoin (BTC) tăng 0,2%, đạt gần 109.950 USD.

Giá các đồng tiền số như Ethereum (ETH) tăng hơn 0,5%, lên 3.870 USD; BNB tăng 0,5%, đạt 1.087 USD. Trong khi đó, XRP giảm 0,1%, còn 2,5 USD; Solana (SOL) giảm 0,5%, xuống 185 USD.

Theo Cointelegraph, giá Bitcoin vẫn lình xình quanh 110.000 USD khi tâm lý bi quan bao trùm sau tháng 10 “uptober” không đạt kỳ vọng. Suốt tuần qua, áp lực bán đến từ các sàn Mỹ và quỹ ETF giao ngay khiến giá Bitcoin liên tục chịu sức ép.

Thị trường tiền số hôm nay, 1-11: Bitcoin sắp có biến lớn? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 109.810 USD Nguồn: OKX

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy nhà đầu tư tổ chức đang rút vốn khỏi ETF Bitcoin — riêng hai ngày 31-10 và 1-11 đã ghi nhận dòng tiền rút ra gần 680 triệu USD.

Thị trường cũng gần như lạnh nhạt dù Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa hạ lãi suất, do lo ngại cơ quan này sẽ giữ lập trường cứng rắn trong tháng 12.

Một số chuyên gia nhận định giá Bitcoin đang trong giai đoạn “đi ngang chịu đựng” - không giảm sâu nhưng cũng chưa thể bật lên. Nhà giao dịch Ted Pillows cảnh báo nếu giá Bitcoin đóng nến tuần dưới 100.000 USD, xu hướng giảm sẽ được xác nhận.

Trader Daan Crypto Trades cho rằng chỉ khi giá Bitcoin vượt 116.000 USD hoặc rơi xuống dưới 107.000 USD, thị trường mới xuất hiện biến động mạnh.

Tháng 10 vừa qua, giá Bitcoin giảm 3,7%, tháng 10 tệ nhất kể từ năm 2018. Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn kỳ vọng tháng 11 sẽ khởi sắc, khi lịch sử cho thấy đây là tháng tốt nhất của Bitcoin với mức giá tăng trung bình hơn 40%.

Theo chuyên gia Matthew Hyland, các chỉ báo kỹ thuật đang cho thấy biến động lớn sắp đến, khi Bollinger Bands, thước đo độ biến động giá, đang ở mức “căng nhất trong lịch sử Bitcoin”.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Cục Dự Trữ Liên Bang bitcoin tiền số Ethereum BNB
