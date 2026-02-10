Thị trường tiền số hôm nay, 10-2: Xuất hiện điểm sáng khi Bitcoin lình xình

Tối 10-2, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy giá Bitcoin trong 24 giờ qua giảm nhẹ 0,6%, lùi về quanh mốc 68.600 USD. Diễn biến khá trầm lắng khi đồng tiền số lớn nhất thị trường gần như đi ngang và tiếp tục chật vật trong nỗ lực lấy lại ngưỡng 70.000 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng biến động trái chiều. Ethereum giảm hơn 1%, xuống khoảng 2.011 USD. BNB và Solana lần lượt mất 0,7% và 0,3%, giao dịch quanh mức 624 USD và 84 USD. Ngược lại, XRP tăng nhẹ 0,1%, nhích lên 1,4 USD.

Theo Cointelegraph, trong bối cảnh Bitcoin thiếu động lực bứt phá, diễn biến chung của thị trường tiền số lại nhích lên nhẹ.

Chỉ số CoinDesk 20 - đại diện cho nhóm tài sản tiền số lớn tăng 0,4% trong 24 giờ qua, dù Ethereum vẫn chịu áp lực và dao động quanh mốc 2.010 USD.

Điểm sáng đến từ nhóm memecoin khi chỉ số theo dõi tăng 1,5%, nổi bật là PIPPIN tăng mạnh 46%.

Bên cạnh đó, các token gắn với chủ đề trí tuệ nhân tạo cũng diễn biến tích cực. WLD -dự án do CEO OpenAI Sam Altman đồng sáng lập tăng hơn 3%, trong khi token VIRTUAL của Virtuals tăng 2,4%, nhờ sự quan tâm ngày càng lớn tới xu hướng "AI tự hành".

Bitcoin đang giao dịch tại 68.613 USD. Nguồn: OKX

Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn thận trọng. Chỉ số sợ hãi và tham lam tiếp tục nằm trong vùng "sợ hãi tột độ" sau đợt bán tháo mạnh tuần trước, cho thấy nhà đầu tư vẫn dè chừng rủi ro.

Trên thị trường phái sinh, xu hướng bi quan đối với Bitcoin vẫn chiếm ưu thế khi dòng tiền vào hợp đồng tương lai suy giảm, phản ánh quá trình thu hẹp vị thế kéo dài.

Trong khi đó, nhu cầu từ các nhà đầu tư tổ chức chưa có nhiều cải thiện, dù thị trường quyền chọn bắt đầu ghi nhận sự gia tăng các vị thế kỳ vọng giá hồi phục.

Dữ liệu từ Coinglass cho thấy khoảng 290 triệu USD vị thế đã bị thanh lý trong 24 giờ qua, với Bitcoin và Ethereum chịu ảnh hưởng lớn nhất. Theo bản đồ thanh lý của Binance, vùng quanh 68.160 USD được xem là mốc quan trọng cần theo dõi nếu giá Bitcoin tiếp tục điều chỉnh.