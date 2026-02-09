Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Bitcoin được dự báo lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Tối 9-2, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về vùng 68.600 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi xuống: Ethereum, BNB và XRP giảm gần 4%, lần lượt còn 2.015 USD, 616 USD và 1,3 USD; Solana giảm gần 5%, xuống mức 82,8 USD.

Theo Cointelegraph, bước sang tuần thứ hai của tháng 2, Bitcoin vẫn duy trì trạng thái thận trọng sau đợt giảm sâu của tuần trước.

Dù giá hiện dao động trong vùng 68.000-70.000 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại đà điều chỉnh có thể chưa kết thúc. Một số ý kiến cho rằng Bitcoin có khả năng lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy Bitcoin hiện vẫn cao hơn khoảng 20% so với mức đáy thấp nhất trong 15 tháng qua. Tuy nhiên, đà phục hồi được đánh giá là chưa đủ thuyết phục.

Một số nhà phân tích cảnh báo nhịp tăng gần đây có thể chỉ mang tính tạm thời, thậm chí là đánh lạc hướng thị trường trước khi giá quay đầu giảm trở lại. Kịch bản Bitcoin kiểm định lại các vùng giá thấp đang được nhắc đến nhiều trong bối cảnh hiện nay.

- Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.590 USSD Nguồn: OKX

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, thị trường tiền số còn chịu tác động mạnh từ diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu. Tuần này, giới đầu tư đặc biệt theo dõi số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần.

Lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như tiền số.

Ngoài ra, việc Mỹ bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới với quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ cũng khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt. Nhiều dự báo cho rằng khả năng Fed sớm hạ lãi suất trong tháng 3 là rất thấp.

Một yếu tố khác gây sức ép lên Bitcoin là sự mạnh lên của đồng USD. Trong nhiều giai đoạn, USD tăng giá thường tạo áp lực giảm lên các tài sản như vàng và tiền số.

Dù mối tương quan này không phải lúc nào cũng rõ rệt, nhưng trong bối cảnh hiện nay, USD được xem là biến số quan trọng có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Tại châu Á, chính sách kinh tế mới của Nhật Bản sau cuộc bầu cử cũng đang tác động gián tiếp đến thị trường tiền số.

Đồng yen suy yếu khiến dòng vốn có xu hướng quay trở lại thị trường nội địa Nhật Bản, qua đó làm giảm sự quan tâm đối với các tài sản rủi ro tại Mỹ và tiền số trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến khác, hoạt động của các thợ đào Bitcoin đang gia tăng. Lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch tăng mạnh cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh mang tính bình thường của thị trường, chưa đủ cơ sở để khẳng định sự khởi đầu của một chu kỳ giảm dài hạn.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

Thị trường tiền số hôm nay, 8-2: Thêm tài liệu về blockchain cho người dân trong nước

(NLĐO)- Cuốn sách “Cẩm nang ứng dụng Công nghệ Blockchain” vừa được ra mắt với mục tiêu góp phần đưa công nghệ này đến gần hơn với đông đảo người dân.

Thị trường tiền số hôm nay, 7-2: Hé lộ "ông lớn" âm thầm gom Bitcoin giữa lúc giá lao dốc

(NLĐO)- Quỹ bảo vệ tài sản người dùng của sàn Binance đã mua thêm 3.600 Bitcoin, trị giá khoảng 250 triệu USD, ở vùng giá quanh 65.000 USD.

Nhiều nhà đầu tư tiền số "mất Tết"

(NLĐO)- Tài khoản nhiều nhà đầu tư tiền số hiện "bốc hơi" một nửa, thậm chí rơi vào tình trạng cháy tài khoản.

nhà đầu tư thị trường nội địa hạ lãi suất kinh tế vĩ mô sàn giao dịch bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo