Thị trường tiền số hôm nay, 9-2: Bitcoin có thể rớt xuống 60.000 USD

Tối 9-2, dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về vùng 68.600 USD.

Các đồng tiền số lớn khác cũng đồng loạt đi xuống: Ethereum, BNB và XRP giảm gần 4%, lần lượt còn 2.015 USD, 616 USD và 1,3 USD; Solana giảm gần 5%, xuống mức 82,8 USD.

Theo Cointelegraph, bước sang tuần thứ hai của tháng 2, Bitcoin vẫn duy trì trạng thái thận trọng sau đợt giảm sâu của tuần trước.

Dù giá hiện dao động trong vùng 68.000-70.000 USD, nhiều nhà đầu tư lo ngại đà điều chỉnh có thể chưa kết thúc. Một số ý kiến cho rằng Bitcoin có khả năng lùi về vùng 60.000 USD hoặc thấp hơn trước khi tìm được điểm cân bằng mới.

Dữ liệu thị trường cho thấy Bitcoin hiện vẫn cao hơn khoảng 20% so với mức đáy thấp nhất trong 15 tháng qua. Tuy nhiên, đà phục hồi được đánh giá là chưa đủ thuyết phục.

Một số nhà phân tích cảnh báo nhịp tăng gần đây có thể chỉ mang tính tạm thời, thậm chí là đánh lạc hướng thị trường trước khi giá quay đầu giảm trở lại. Kịch bản Bitcoin kiểm định lại các vùng giá thấp đang được nhắc đến nhiều trong bối cảnh hiện nay.

Bitcoin đang giao dịch tại 68.590 USSD Nguồn: OKX

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, thị trường tiền số còn chịu tác động mạnh từ diễn biến kinh tế vĩ mô toàn cầu. Tuần này, giới đầu tư đặc biệt theo dõi số liệu lạm phát của Mỹ dự kiến công bố vào cuối tuần.

Lạm phát duy trì ở mức cao có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao, làm giảm sức hấp dẫn của các tài sản rủi ro như tiền số.

Ngoài ra, việc Mỹ bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới với quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ cũng khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt. Nhiều dự báo cho rằng khả năng Fed sớm hạ lãi suất trong tháng 3 là rất thấp.

Một yếu tố khác gây sức ép lên Bitcoin là sự mạnh lên của đồng USD. Trong nhiều giai đoạn, USD tăng giá thường tạo áp lực giảm lên các tài sản như vàng và tiền số.

Dù mối tương quan này không phải lúc nào cũng rõ rệt, nhưng trong bối cảnh hiện nay, USD được xem là biến số quan trọng có thể khiến thị trường biến động mạnh.

Tại châu Á, chính sách kinh tế mới của Nhật Bản sau cuộc bầu cử cũng đang tác động gián tiếp đến thị trường tiền số.

Đồng yen suy yếu khiến dòng vốn có xu hướng quay trở lại thị trường nội địa Nhật Bản, qua đó làm giảm sự quan tâm đối với các tài sản rủi ro tại Mỹ và tiền số trong ngắn hạn.

Ở một diễn biến khác, hoạt động của các thợ đào Bitcoin đang gia tăng. Lượng Bitcoin được chuyển lên các sàn giao dịch tăng mạnh cho thấy áp lực bán trong ngắn hạn vẫn hiện hữu.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh mang tính bình thường của thị trường, chưa đủ cơ sở để khẳng định sự khởi đầu của một chu kỳ giảm dài hạn.