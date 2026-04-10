Thị trường tiền số hôm nay, 10-4: Một sàn quốc tế đầu tư vào sàn tiền số của VPBank

Tối 10-4, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến tích cực khi giá nhiều đồng tiền chủ chốt tăng nhẹ. Theo dữ liệu từ OKX, trong 24 giờ qua, giá Bitcoin tăng gần 1%, tiến sát mốc 72.000 USD.

Các đồng khác như Ethereum và XRP cùng tăng giá khoảng 0,5%, lần lượt đạt 2.200 USD và 1,3 USD. Solana tăng hơn 1% lên 83,4 USD, trong khi BNB giảm nhẹ 0,2%, còn 601 USD.

Tại Việt Nam, ông Star Xu, nhà sáng lập và CEO của OKX - sàn giao dịch tiền số hàng đầu thế giới, vừa thông báo đầu tư vào Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX).

OKX sẽ tham gia sàn CAEX với tư cách là đối tác chiến lược cùng HashKey Capital - nhánh đầu tư mạo hiểm thuộc HashKey Group, một trong những tập đoàn tài chính chuyên đầu tư vào blockchain và Web3 có sức ảnh hưởng nhất tại châu Á.

Giao dịch góp vốn được thực hiện trong tháng 4 cùng các cổ đông khác nhằm giúp CAEX đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỉ đồng.

Đây là một trong những điều kiện để lập sàn tài sản số theo Nghị quyết 05/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh đầu tư, OKX sẽ hỗ trợ các khía cạnh về hạ tầng, tuân thủ, bảo mật, quản trị rủi ro và thanh khoản. Ông Star Xu kỳ vọng sẽ giúp CAEX mở rộng một cách bền vững trong khuôn khổ pháp lý đang được hoàn thiện tại Việt Nam.

CAEX được thành lập tháng 9-2025, vốn điều lệ ban đầu 25 tỉ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS - công ty con của VPBank - góp 2,75 tỉ đồng, tương ứng 11% vốn điều lệ.

Cổ đông lớn nhất của CAEX là Công ty CP LynkiD, sở hữu 50% vốn. LynkiD hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, nhà phát triển nền tảng tích điểm, đổi quà và là đối tác loyalty độc quyền của VPBank từ năm 2022.

CAEX đang thực hiện các bước cuối cùng để tăng vốn lên 10.000 tỉ đồng.