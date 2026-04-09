Kinh tế

Thị trường tiền số ngày 9-4: Muốn Bitcoin tăng mạnh trở lại phải xảy ra điều này

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Theo các chuyên gia, để Bitcoin tăng mạnh trở lại, yếu tố then chốt là dòng tiền phải quay lại rõ rệt.

Tối 9-4, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến điều chỉnh nhẹ. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin giảm khoảng 0,5%, lùi về vùng 71.100 USD.

Nhiều đồng tiền số lớn khác cũng đi xuống. Ethereum và Solana cùng giảm gần 3%, lần lượt về mức 2.180 USD và 82,2 USD. XRP mất hơn 3%, còn 1,3 USD, trong khi BNB giảm gần 2% xuống 601 USD.

Theo Cointelegraph, đà tăng của Bitcoin đang có dấu hiệu chững lại sau nhịp hồi phục trước đó, nhưng xu hướng tăng ngắn hạn vẫn chưa bị phá vỡ.

Cụ thể, trong 3 ngày gần đây, Bitcoin đã tăng khoảng 8%, lấy lại các mốc quan trọng quanh 68.000 - 70.000 USD và giữ vững vùng này như một nền hỗ trợ. Giới phân tích đánh giá khu vực 67.700 - 70.000 USD hiện là vùng mua, nơi lực cầu vẫn duy trì ổn định.

Tuy nhiên, áp lực bán đang tập trung mạnh tại vùng 72.000 - 73.000 USD, do lượng lớn nhà đầu tư từng mua vào tại đây. Đây được xem là rào cản ngắn hạn quan trọng, nếu vượt qua, Bitcoin có thể hướng tới mốc 75.000 USD.

Thị trường tiền số hôm nay, 9-4: Muốn Bitcoin tăng mạnh trở lại phải xảy ra điều này - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch tại 71.159 USD Nguồn: OKX

Ở tầm xa hơn, vùng 78.000 - 80.000 USD tiếp tục là thử thách lớn. Các chuyên gia cho rằng khi chưa chinh phục được khu vực này, xu hướng trung và dài hạn vẫn chưa thật sự tích cực, bởi nhà đầu tư có xu hướng bán ra khi giá quay về điểm hòa vốn.

Đáng chú ý, thị trường hiện vẫn trong giai đoạn hạ nhiệt. Khối lượng giao dịch và dòng tiền tham gia đều suy giảm, cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, để Bitcoin tăng mạnh trở lại, yếu tố then chốt là dòng tiền phải quay lại rõ rệt. Khi hoạt động mua bán sôi động hơn, thị trường sẽ có nền tảng vững chắc để duy trì đà tăng, thay vì những nhịp tăng ngắn và dễ đảo chiều như hiện nay.

