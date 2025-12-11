HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định thị trường thiếu động lực, lực mua yếu và tâm lý nhà đầu tư phân hóa khiến khả năng Bitcoin tăng mạnh trong thời gian tới rất thấp

Tối 11-12, thị trường tiền số tiếp tục chìm trong sắc đỏ. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua Bitcoin giảm hơn 2%, lùi về mức 90.100 USD.

Nhiều đồng lớn khác cũng giảm sâu, như Ethereum mất hơn 4% còn 3.200 USD; XRP và BNB giảm hơn 2,5%, lần lượt ở 2 USD và 867 USD; Solana giảm mạnh gần 5%, xuống 131 USD.

Trong bối cảnh giá giảm, các dự báo dài hạn tiếp tục hướng về xu hướng thận trọng. Theo Cointelegraph, chuyên gia Jason Pizzino nhận định Bitcoin có thể còn giảm trong nhiều tháng nữa trước khi thật sự chạm đáy.

Ông không loại trừ khả năng đồng tiền số lớn nhất thị trường phải đến khoảng tháng 10-2026 mới tạo đáy, dựa trên quan sát chu kỳ vận động của các tài sản rủi ro và tín hiệu yếu từ khối lượng giao dịch.

Thị trường tiền số hôm nay, 11-12: Điều gì đang chặn đứng đà tăng Bitcoin? - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 90.100 USD Nguồn: OKX

Pizzino cho rằng thị trường hiện thiếu động lực tăng, lực mua yếu và tâm lý nhà đầu tư phân hóa khiến khả năng đảo chiều trong ngắn hạn là rất thấp.

Dù vậy, một số tín hiệu tích cực xuất hiện từ nhóm nhà đầu tư lớn. Báo cáo mới của CryptoQuant cho thấy lượng Bitcoin mà nhóm này chuyển lên sàn đã giảm mạnh, từ mức gần một nửa giao dịch trong ngày vào giữa tháng 11 xuống chỉ còn khoảng một phần năm.

Số tiền trung bình họ đưa lên sàn cũng giảm đáng kể. Điều này đồng nghĩa áp lực bán đang hạ nhiệt - yếu tố có thể tạo nền cho một nhịp phục hồi trong thời gian tới.

CryptoQuant nhận định nếu xu hướng giảm bán tiếp tục, Bitcoin có thể lấy lại mốc khoảng 99.000 USD, mức giá thường đóng vai trò cản trong giai đoạn thị trường đi xuống.

Từ đó, Bitcoin có thể hướng đến các vùng giá quan trọng tiếp theo quanh 102.000 USD và 112.000 USD.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường tiền số vẫn mắc kẹt trong xu hướng yếu, cần thêm thời gian để tích lũy trước khi bước vào giai đoạn sôi động mới.

