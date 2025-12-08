Thị trường tiền số hôm nay, 8-12: Bitcoin sắp bước vào cơn địa chấn?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 8-12: Bitcoin sắp bước vào cơn địa chấn?

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Các chuyên gia dự báo Bitcoin có thể tăng lên ở vùng 95.000 USD hoặc giảm về 80.000 USD nếu lực mua yếu đi.

Tối 8-12, thị trường tiền số bật tăng mạnh. Dữ liệu từ OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin tăng gần 3%, giao dịch quanh 91.600 USD.

Các đồng tiền lớn khác cũng đồng loạt đi lên. Ethereum tăng hơn 3,5% lên 3.140 USD; XRP tăng hơn 3% lên 2 USD; BNB tăng 2,5% lên 908 USD. Solana dẫn đầu mức tăng với hơn 5%, đạt 138 USD.

Theo Cointelegraph, việc Bitcoin mở tuần trên mốc 90.000 USD đang củng cố kỳ vọng về nhịp tăng cuối năm.

Tuy nhiên, biến động mạnh trở lại khiến giới giao dịch thận trọng, khi Bitcoin liên tục lên xuống trong vùng 87.000 - 90.000 USD.

Các nhà phân tích đưa ra hai kịch bản. Một là Bitcoin có thể kiểm tra vùng 95.000 USD trước khi xác định xu hướng tiếp theo. Hai là vùng 80.000 USD vẫn là rủi ro nếu lực mua suy yếu.

Ở chiều ngược lại, áp lực gom hàng tại các vùng giá thấp đang tăng lên. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu Bitcoin giữ vững trên 92.000 USD, đà hướng đến mốc tâm lý 100.000 USD hoàn toàn khả thi.

Thị trường tiền số hôm nay: Bitcoin có thể chạm 95 . 000 USD hay giảm về 80 . 000 USD - Ảnh 2.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 91.600 USD Nguồn: OKX

Về mặt kỹ thuật, vùng 84.000 USD được xem là "đường ranh" quan trọng, nơi lực mua cần duy trì để bảo vệ lực tăng dài hạn. Đây cũng là khu vực giới đầu tư theo dõi sát trong tuần này.

Yếu tố vĩ mô tiếp tục chi phối thị trường. Cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) là tâm điểm, khi kỳ vọng giảm lãi suất đang tạo tâm lý tích cực cho các tài sản rủi ro. Tuy vậy, bức tranh lạm phát và thị trường lao động yếu khiến quyết định của FED trở nên khó đoán hơn.

Trong bối cảnh chứng khoán Mỹ tiến gần đỉnh lịch sử, thị trường tiền số tuy kém sôi động hơn nhưng vẫn giữ được tín hiệu tích cực.

Khối lượng đòn bẩy hiện giảm xuống mức thấp nhất từ tháng 4, cho thấy rủi ro biến động bất thường giảm bớt.

Tin liên quan

Thị trường tiền số hôm nay, 6-12: Dấu hiệu bất thường của Bitcoin xuất hiện trên sàn Binance

Thị trường tiền số hôm nay, 6-12: Dấu hiệu bất thường của Bitcoin xuất hiện trên sàn Binance

(NLĐO)- Dữ liệu theo dõi dòng tiền ghi nhận lượng Bitcoin đổ vào sàn Binance trong 30 ngày qua tăng vọt, gần chạm mức cao nhất trong năm.

Thị trường tiền số hôm nay, 5-12: Bitcoin vẫn là ẩn số với nhà đầu tư

(NLĐO)- Sau khi giảm mạnh từ mức cao kỷ lục gần đây, Bitcoin đã xóa sạch toàn bộ mức lợi nhuận từ đầu năm.

Thị trường tiền số hôm nay, 4-12: Đằng sau cú rung lắc Bitcoin

(NLĐO) - Biến động mạnh của Bitcoin không bất thường, vì đồng tiền số này thường rơi sâu rồi lại bước vào các nhịp phục hồi mới.

bitcoin tiền số Ethereum
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo