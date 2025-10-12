Thị trường tiền số hôm nay 12-10: Cú sốc vẫn chưa dừng lại

Sáng 12-10, thị trường tiền số tiếp tục lao dốc. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) giảm hơn 2%, còn 110.210 USD.

Bitcoin giảm mạnh

Nhóm altcoin cũng đồng loạt đi xuống, trong đó Ethereum (ETH) giảm hơn 2% xuống 3.750 USD; BNB giảm 0,8% còn 1.118 USD; XRP giảm hơn 2% còn 2,3 USD; trong khi Solana (SOL) mất hơn 5%, còn 176 USD.

Theo Cointelegraph, thị trường tiền số vẫn chưa hồi phục sau cú sập lịch sử khiến hơn 20 tỉ USD bị “thanh lý” trên các sàn. Nguyên nhân xuất phát từ tuyên bố áp thuế 100% với hàng nhập khẩu Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, khiến giới đầu tư bán tháo hàng loạt.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 110.210 USD Nguồn: OKX

Chuyên gia Ray Salmond, phụ trách mảng thị trường của Cointelegraph, nhận định Bitcoin đang giao dịch dưới giá trị trung bình 120.000 USD.

“Vùng 115.000 – 110.000 USD được xem là khu vực giá thấp, tập trung nhiều lệnh mua chờ khớp" - ông nói.

Tuy nhiên, ông cảnh báo tâm lý thị trường vẫn yếu khi khối lượng giao dịch giảm mạnh gần 45%. Nếu thanh khoản không cải thiện, Bitcoin có thể tiếp tục suy yếu đến cuối tuần. Ngược lại, nếu dòng tiền quay lại, giá có thể nhanh chóng phục hồi.

Có thể phục hồi ngắn hạn

Ở góc độ chuyên gia trong nước, ông Phạm Duy Đông, sáng lập cộng đồng Saigontradecoin, nhận định sau những cú sập mạnh, thị trường tiền số thường có nhịp phục hồi ngắn hạn, song xu hướng dài hạn vẫn khó đoán định.

Theo ông Đông, sau khi giảm sâu, giá thường bật lên và tiến gần lại vùng trước khi sập. Khi đó, nhà đầu tư mới có thể đánh giá rõ hơn thị trường sẽ tiếp tục tăng hay quay đầu giảm.

Về chiến lược, ông khuyến cáo không nên bán ra ở thời điểm hiện tại, bởi phần lớn nhà đầu tư đều đang chịu lỗ.

“Thay vì bán tháo, người nắm giữ tiền số nên theo dõi thêm diễn biến thị trường. Có thể cơ cấu danh mục, chuyển từ những đồng yếu sang các đồng có tiềm năng mạnh hơn" - ông đề xuất.

Theo ghi nhận, khi thị trường tiền số tiếp tục lao dốc, nhiều nhà đầu tư trong nước tỏ ra lo lắng khi giá trị tài sản bị sụt giảm mạnh.

“Thị trường giờ rất khó đoán, tài khoản của tôi đã mất một nửa giá trị. Nếu giá còn tiếp tục giảm như thế này thì nguy cơ cháy tài khoản là rất lớn"- ông Nguyễn Hoàng Thạch (ngụ TP HCM) chia sẻ.

