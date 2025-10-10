Thị trường tiền số hôm nay, 10-10: Lần đầu tiên Việt Nam có nền tảng thử nghiệm giao dịch

Tối 10-10, thị trường tiền số ghi nhận diễn biến trái chiều. Dữ liệu từ sàn giao dịch OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) giảm nhẹ 0,2%, xuống mức 122.530 USD.

Nhóm altcoin có sự phân hóa, trong đó Ethereum (ETH) tăng gần 0,2% lên 4.370 USD, XRP tăng nhẹ 0,1% lên 2,8 USD, trong khi Solana (SOL) giảm gần 0,2% xuống 223 USD, còn BNB giảm 0,3%, giao dịch quanh 1.259 USD.

Bitcoin có thể đạt 180.000 USD

Theo Cointelegraph, chỉ số Mayer Multiple cho thấy Bitcoin vẫn “lạnh như băng”, chưa quá nóng, tức thị trường vẫn còn dư địa tăng.

Chỉ số này dự báo nếu xu hướng tăng tiếp tục diễn ra, giá Bitcoin có thể vươn lên 180.000 USD.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 122.500 USD Nguồn: OKX

Trong ngắn hạn, tháng 10 được nhận định là thời điểm biến động mạnh với Bitcoin. Giá có thể tạm thời điều chỉnh khoảng 10%, về 114.000 USD hoặc đáy trong phạm vi giao dịch hiện tại, trước khi tìm hướng đi tiếp theo.

Trong trung hạn, nếu đà tăng duy trì, Bitcoin được dự báo có thể thử thách các mốc 130.000 – 140.000 USD trong vài tuần tới. Ngược lại, nếu thị trường mất đà, giá có thể điều chỉnh về 110.000 – 112.000 USD trước khi hồi phục.

Đánh dấu bước khởi đầu

Ngày 10-10, Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX chính thức ra mắt nền tảng giao dịch tài sản số DNEX, đánh dấu bước khởi đầu trong hành trình xây dựng hạ tầng công nghệ cho thị trường tài sản số Việt Nam.

Tại sự kiện, DNEX giới thiệu DNEX Simulation – nền tảng mô phỏng giao dịch tài sản số đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động trong môi trường sandbox có kiểm soát, cho phép người học, nhà nghiên cứu và nhà đầu tư thử nghiệm các nghiệp vụ giao dịch, quản trị danh mục và đánh giá rủi ro mà không phát sinh rủi ro tài chính thực tế.

Hiện nền tảng này mới vận hành ở quy mô thử nghiệm và chưa cung cấp dịch vụ giao dịch thật. DNEX cho biết sẽ tiến hành xin cấp phép hoạt động chính thức khi hành lang pháp lý và hạ tầng kỹ thuật được hoàn thiện.

Trong tương lai, DNEX Simulation được kỳ vọng trở thành công cụ đào tạo và thử nghiệm quan trọng, tạo nền tảng cho sự ra đời của sàn giao dịch tài sản số hợp pháp đầu tiên tại Việt Nam, góp phần khẳng định vai trò tiên phong của Đà Nẵng trên bản đồ tài chính số khu vực.

Công ty CP Sàn giao dịch Tài sản số DNEX được thành lập ngày 9-9, đặt trụ sở tại tòa nhà MISA (Đà Nẵng), với vốn điều lệ ban đầu 2 tỉ đồng. DNEX đặt mục tiêu huy động 10.000 tỉ đồng từ các nhà đầu tư chiến lược theo từng giai đoạn.