Kinh tế

Thị trường tiền số hôm nay, 13-10: Tăng mạnh nhưng nhà đầu tư vẫn "cách bờ" rất xa

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Sau cú sập lịch sử, Bitcoin đã có thời điểm bật tăng trở lại vùng 116.000 USD, tương đương tăng hơn 5% so với mức đáy cuối tuần trước.

Tối 13-10, thị trường tiền số đồng loạt hồi phục mạnh sau nhiều phiên biến động. Dữ liệu từ sàn OKX cho thấy trong 24 giờ qua, Bitcoin (BTC) tăng gần 3%, lên 115.050 USD.

Nhóm altcoin cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng: Ethereum (ETH) tăng gần 9%, lên 4.140 USD; BNB tăng hơn 5%, lên 1.290 USD; XRP tăng hơn 8%, đạt 2,5 USD; còn Solana (SOL) tăng hơn 8%, lên 194 USD.

Bitcoin dự báo tăng lên vùng 120.000 USD

Theo CoinTelegraph, sau cú sập lịch sử hôm 10-10, Bitcoin đã có thời điểm bật tăng trở lại vùng 116.000 USD, tương đương tăng hơn 5% so với mức đáy 109.700 USD cuối tuần trước.

Đà phục hồi diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump trấn an về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, giúp tâm lý thị trường ổn định trở lại.

Thị trường tiền số hôm nay, 13-10: Tăng mạnh nhưng nhà đầu tư vẫn cách rất "xa bờ" - Ảnh 1.

Bitcoin đang giao dịch ở vùng 115.000 USD

Theo các nhà phân tích, biến động giá Bitcoin đang ở mức cao nhất kể từ tháng 4-2025. Chuyên gia Frank A. Fetter nhận định thị trường đang chuẩn bị cho những biến động lớn hơn sắp tới.

Trader Skew cho rằng xu hướng tăng vẫn được duy trì nếu Bitcoin giữ trên 112.000 USD, với mục tiêu kế tiếp là 120.000 USD.

Trong khi đó, chuyên gia khác cảnh báo khả năng giá Bitcoin quay lại vùng 107.000-108.000 USD và nếu thủng mốc này, xu hướng giảm sẽ rõ ràng hơn.

Theo Glassnode, cú sập vừa qua đã xóa sổ hơn 20 tỉ USD vị thế đòn bẩy - mức cao kỷ lục trong lịch sử thị trường tiền số.

Dự báo ngắn hạn cho thấy Bitcoin nhiều khả năng dao động trong vùng 110.000 – 120.000 USD. Nếu vượt được mốc 120.000 USD, xu hướng tăng có thể được củng cố; ngược lại nếu mất vùng 112.000 USD sẽ mở ra nguy cơ giảm sâu hơn.

Theo ghi nhận, dù thị trường tiền số đã có dấu hiệu phục hồi, nhiều nhà đầu tư trong nước vẫn đang chịu lỗ nặng sau đợt giảm sâu vừa qua.

“Các đồng tiền số lớn như Bitcoin, Ethereum hay BNB đã tăng khá mạnh, nhưng phần lớn các coin khác chỉ nhích nhẹ 2-3%, trong khi trước đó đã mất gần 50% giá trị. Đường "về bờ" còn rất xa. Nếu thị trường giảm thêm, tài khoản của tôi có thể "cháy". Tuy vậy, tín hiệu tích cực hôm nay giúp các nhà đầu tư kỳ vọng tài sản sẽ hồi phục trở lại" - ông Nguyễn Văn Khánh (một người đầu tư tiền số ngụ tại TP HCM) nhận xét.

